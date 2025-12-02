La sorprendente cifra que habría pedido Wanda Nara para hacer una entrevista en Chile

Maxi y Wanda Nara con Grego

Estas declaraciones reavivaron el debate sobre cuánto pueden llegar a valer las apariciones de figuras internacionales, especialmente cuando se trata de celebridades argentinas con fuerte presencia en redes. Mientras desde el entorno de Wanda suelen restarle importancia a estas versiones y aseguran que ella no pone precio a sus declaraciones, las distintas miradas quedaron expuestas una vez más.

Entre bromas televisivas, testimonios cruzados y especulaciones, la polémica volvió a situar a la rubia, siempre controversial a su manera, en el centro de la escena mediática, un lugar del que rara vez se corre y que, para bien o para mal, continúa alimentando el interés del público.