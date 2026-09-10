Tan Biónica agotó dos shows y sumó nuevas fechas en Buenos Aires
La banda liderada por Chano volvió a generar furor entre sus seguidores y anunció dos nuevas presentaciones para abril de 2027.
Tan Biónica volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria. Después de agotar las dos funciones que había anunciado para febrero de 2027 en el Arena de Buenos Aires, la banda confirmó que sumará dos nuevos shows en abril.
El grupo liderado por Chano se presentará el 24 y 25 de abril de 2027 en el Arena de Buenos Aires, ampliando así una serie de conciertos que ya había despertado una enorme expectativa entre sus seguidores. Las nuevas funciones se suman a las previstas para el 11 y 12 de febrero, que también quedaron completamente agotadas luego de la gran demanda registrada durante la venta de entradas.
De esta manera, Tan Biónica tendrá por ahora cuatro presentaciones confirmadas en el Arena de Buenos Aires durante 2027, una nueva muestra del fenómeno que la banda volvió a generar desde su regreso a los escenarios.
La noticia llega después de un 2026 de gran convocatoria para el grupo. Durante ese año, Tan Biónica realizó tres shows agotados en el estadio Vélez Sarsfield, con más de 120.000 espectadores en total.
Ahora, la banda vuelve a apostar por los grandes escenarios y extiende su agenda para 2027. La respuesta del público volvió a ser determinante para la incorporación de las dos fechas de abril, luego de que las funciones de febrero se quedaran sin localidades disponibles.
El regreso de Tan Biónica se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la música argentina de los últimos años. La banda marcó a toda una generación con canciones como “Ciudad Mágica”, “La melodía de Dios”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”, y consiguió recuperar el vínculo con sus seguidores después de varios años de distancia.
La expectativa por volver a ver juntos a Chano, Bambi, Seby Seoane y Diego Lichtenstein quedó nuevamente reflejada en la velocidad con la que se agotaron las primeras funciones. Con los nuevos shows del 24 y 25 de abril, Tan Biónica amplía su presencia en Buenos Aires y confirma que el furor por la banda está lejos de apagarse.
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