Tan Biónica agotó dos shows y sumó nuevas fechas en Buenos Aires

El regreso de Tan Biónica se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la música argentina de los últimos años. La banda marcó a toda una generación con canciones como “Ciudad Mágica”, “La melodía de Dios”, “Ella” y “Obsesionario en La Mayor”, y consiguió recuperar el vínculo con sus seguidores después de varios años de distancia.

La expectativa por volver a ver juntos a Chano, Bambi, Seby Seoane y Diego Lichtenstein quedó nuevamente reflejada en la velocidad con la que se agotaron las primeras funciones. Con los nuevos shows del 24 y 25 de abril, Tan Biónica amplía su presencia en Buenos Aires y confirma que el furor por la banda está lejos de apagarse.