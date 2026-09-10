La Reina del Flow llega con su exitoso concierto al Arena de Buenos Aires con una resurrección inesperada

Para el enorme deleite de los seguidores locales, las productoras responsables del evento anunciaron que la reconocida actriz Carolina Ramírez será la gran invitada especial. La artista volverá a interpretar a su icónico personaje durante las presentaciones programadas en el Arena de Buenos Aires, además de participar en las funciones pautadas para las ciudades de Córdoba y Mar del Plata.