La Reina del Flow llega con su exitoso concierto al Arena de Buenos Aires con una resurrección inesperada
El exitoso espectáculo basado en la serie La Reina del Flow desembarca en el Arena de Buenos Aires con Carolina Ramírez como invitada estelar.
Tras un arrasador éxito internacional, el esperado espectáculo en vivo de La Reina del Flow llega al escenario porteño para deslumbrar a sus fanáticos. Con su primera función totalmente agotada, la producción confirmó que aún quedan entradas disponibles para la segunda presentación del show musical.
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La música y la historia de Yeimy Montoya Vélez en vivo
El aclamado show traslada al escenario el universo de la exitosa producción colombiana que batió récords de audiencia a nivel global. Esta atractiva propuesta escénica fusiona música en vivo, narrativa y visuales de alto impacto para revivir la emocionante historia de superación personal de la joven compositora Yeimy Montoya Vélez.
Para el enorme deleite de los seguidores locales, las productoras responsables del evento anunciaron que la reconocida actriz Carolina Ramírez será la gran invitada especial. La artista volverá a interpretar a su icónico personaje durante las presentaciones programadas en el Arena de Buenos Aires, además de participar en las funciones pautadas para las ciudades de Córdoba y Mar del Plata.
Un concierto con récord de ventas y entradas disponibles
El vibrante repertorio incluirá los hits más emblemáticos de la franquicia, como "Perdóname", "Reflejo" y "Que arda el fuego", canciones que acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales. Tras convocar a más de 120.000 espectadores en su exitosa gira por 13 ciudades de España, el espectáculo aterrizó en Latinoamérica generando una demanda verdaderamente arrolladora por parte del público.
Las funciones en la capital argentina se realizarán el lunes 14 y martes 15 de septiembre de 2026. Mientras que la primera fecha ya se encuentra con localidades completamente agotadas, los fanáticos todavía pueden adquirir sus tickets disponibles a través del sitio web oficial para la segunda jornada y asegurar su lugar en uno de los reencuentros más esperados del año.
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