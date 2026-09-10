Maia Reficco estrenó el video de "ángel (de la guarda)"
La artista argentina presentó el videoclip de una de las canciones más personales de de visita, su primer EP como cantante y compositora.
Maia Reficco continúa profundizando su nueva etapa musical y estrenó el videoclip de “ángel (de la guarda)”, una de las canciones que forman parte de de visita, su primer EP como cantante y compositora.
El lanzamiento llega pocos días después de la salida del EP, publicado el 3 de septiembre a través de Interscope Records. El trabajo reúne seis canciones y marca un nuevo capítulo en la carrera de Reficco, quien hasta ahora había desarrollado gran parte de su trayectoria en la actuación, tanto en televisión como en cine y teatro.
“ángel (de la guarda)” tiene una duración de poco más de dos minutos y medio y comparte espacio en el EP con “therapist”, “amapola”, “sur”, “videostar” y “faceplanted”.
La canción se incorpora así al universo visual que Maia viene construyendo alrededor de de visita, un proyecto atravesado por una estética íntima y personal. Antes del lanzamiento del EP, la artista había presentado “amapola”, cuyo videoclip ya había anticipado buena parte del lenguaje visual de esta nueva etapa.
El debut discográfico representa además una apuesta diferente para Reficco, que comenzó su carrera artística frente a las cámaras y alcanzó popularidad internacional a partir de su trabajo en producciones como Kally's Mashup. Más adelante participó en películas y series y llegó incluso a Broadway, donde interpretó a Eurídice en Hadestown.
Ahora, la música ocupa un lugar cada vez más importante en su carrera. Con de visita, Maia Reficco presenta un repertorio en el que aparecen temas relacionados con la identidad, los vínculos, el deseo y el amor, dentro de una propuesta que combina elementos del pop con una impronta alternativa.
El estreno de “ángel (de la guarda)” amplía así el universo de de visita y suma una nueva pieza audiovisual al proyecto con el que Reficco busca consolidar definitivamente su faceta musical.
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