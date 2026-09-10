Maia Reficco estrenó el video de "ángel (de la guarda)"

Ahora, la música ocupa un lugar cada vez más importante en su carrera. Con de visita, Maia Reficco presenta un repertorio en el que aparecen temas relacionados con la identidad, los vínculos, el deseo y el amor, dentro de una propuesta que combina elementos del pop con una impronta alternativa.

El estreno de “ángel (de la guarda)” amplía así el universo de de visita y suma una nueva pieza audiovisual al proyecto con el que Reficco busca consolidar definitivamente su faceta musical.