La sugestiva escena que protagonizaron Evangelina Anderson e Ian Lucas en MasterChef Celebrity: qué hicieron

Y entonces, el momento esperado: Ian se acercó a la estación de Evangelina y, ajenos a la tensión que flotaba en el aire, recibió de su mano la comida en la boca. “Está buenísimo”, afirmó tras probar la preparación, provocando expectativa e incluso cierta ternura en la presencia de la modelo. Pero Evangelina, lejos de quedarse en lo obvio, dio un paso más. “¿Eso solo?, Ian, por favor. Decime algo más. Te estoy dando la papa en la boca”, insistió. Sin dudas ese instante quedó marcado a fuego en las redes, ya que de más está decir que la frase se interpretó como mucho más que una simple devolución. ¿Quién no se preguntaría, ante esa escena, si la frontera entre juego y confesión no había quedado en una delgada línea?.

En el diálogo, Ian Lucas reveló que Maxi López le ofrece consejos amorosos. La respuesta de Wanda fue directa: “Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí enamorate...”.

Pero eso solo fue el comienzo. Nara interrogó al joven sobre sus preferencias a la hora de estar en una relación sentimental, sacando a la luz su sinceridad. “Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar”, confesó Ian, y fue más allá: especificó que le gustan las mujeres “que sepan”. “De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, sentenció, marcando un gusto claro por mujeres con más experiencia.

Cuando Wanda quiso ir más a fondo y saber si alguien del programa ocupaba sus pensamientos, Ian Lucas se mantuvo en el misterio. “Sí”, admitió, pero no dio nombres ni pistas. ¿Acaso será Evangelina? ¿O solo están jugando al borde de una verdad que ambos conocen? Dos palabras, gestos medidos, miradas cómplices y una cita que aún no llega, pero que todo parece anunciar.