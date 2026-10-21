Mica Viciconte reveló qué tatuaje quiere eliminar de una zona íntima de su cuerpo: "Llegó la hora"

Mica Viciconte contará los detalles del tratamiento

Además de comunicar su decisión, la mediática adelantó que compartirá con su comunidad cómo será la experiencia de quitarse el tatuaje. De esta manera, quienes siguen sus publicaciones podrán conocer las distintas etapas del procedimiento.

“Les voy a contar si duele o no, cuántas sesiones son”, aseguró, al anticipar que hablará tanto de las posibles molestias como de la cantidad de encuentros que necesitará para completar el tratamiento.

Así, Viciconte se prepara para mostrar una nueva experiencia personal en sus redes sociales. Aunque todavía no brindó detalles sobre el inicio del procedimiento, dejó en claro que sus seguidores podrán acompañarla durante el proceso y conocer de primera mano cómo evoluciona la eliminación del dibujo que lleva en el abdomen.