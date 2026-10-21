Mica Viciconte reveló qué tatuaje quiere eliminar de una zona íntima de su cuerpo: "Llegó la hora"
Mica Viciconte llamó la atención en las redes al contar que decidió quitarse un tatuaje del abdomen que la acompañó durante años.
Mica Viciconte decidió cerrar una etapa y dejar atrás uno de los diseños que lleva en su piel. La mediática compartió la novedad con sus seguidores de Instagram, donde mostró el tatuaje que tiene en el abdomen y abrió una conversación sobre la posibilidad de eliminarlo.
La consulta apareció en una serie de historias que publicó en sus redes sociales. En las imágenes, la pareja de Fabián Cubero dejó ver parte de su abdomen, donde se encuentra un dibujo que parecería representar a dos delfines nadando juntos.
Antes de definir qué haría con el diseño, la influencer quiso conocer la opinión de quienes la siguen. “¿Ustedes qué dicen, me saco o no me saco el tatuaje?”, preguntó, invitando a sus seguidores a participar del debate.
La respuesta no tardó en llegar y el tema despertó numerosos comentarios. Después de recibir las reacciones de los usuarios, Viciconte volvió a aparecer en sus historias para comunicar que ya había resuelto qué hacer con el tatuaje.
“Generó muchos comentarios, les quiero decir que tomé la decisión de sacármelo. Llegó la hora”, anunció, confirmando que iniciará el proceso para borrarlo.
Mica Viciconte contará los detalles del tratamiento
Además de comunicar su decisión, la mediática adelantó que compartirá con su comunidad cómo será la experiencia de quitarse el tatuaje. De esta manera, quienes siguen sus publicaciones podrán conocer las distintas etapas del procedimiento.
“Les voy a contar si duele o no, cuántas sesiones son”, aseguró, al anticipar que hablará tanto de las posibles molestias como de la cantidad de encuentros que necesitará para completar el tratamiento.
Así, Viciconte se prepara para mostrar una nueva experiencia personal en sus redes sociales. Aunque todavía no brindó detalles sobre el inicio del procedimiento, dejó en claro que sus seguidores podrán acompañarla durante el proceso y conocer de primera mano cómo evoluciona la eliminación del dibujo que lleva en el abdomen.
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