La Tana de Gran Hermano reveló la tensa situación que vivió en los festejos por el triunfo de Argentina

Además, dejó en claro que está decidida a avanzar por la vía judicial si logra obtener pruebas. "Los encuentro y los voy a denunciar, sin duda", afirmó.

En otro tramo del descargo, volvió a mostrar cómo quedaron su cabello y su mano tras el impacto y cuestionó con dureza a quienes protagonizaron el episodio. "Si alguien tiene información, miren cómo me quemaron todo el pelo, el dedo lo tengo todo hecho mierda. ¿Cómo pueden ser tan basura?", lanzó.

Antes de finalizar el video, reveló un detalle que, según explicó, volvió aún más grave la situación. "La cañita voladora entró en la limusina de mi amigo. Me lo tiraron a propósito. Fueron unos pendejos. ¿Cómo pueden ser tan soretes, boluda?", concluyó, todavía conmocionada por el violento episodio.