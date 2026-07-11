Quién es la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada que pasará por el altar

Aclaró los rumores de romance dentro de la casa

Durante la entrevista, Daniela también se refirió a las versiones que surgieron mientras permanecía en Gran Hermano Generación Dorada, cuando muchos fanáticos especularon con un posible vínculo sentimental con Emanuel. Sin embargo, fue categórica al desmentir cualquier crisis con su pareja y aseguró que todo formó parte de la dinámica del juego.

"Sigo en pareja con Leo. Todos esos rumores que se armaron y el shippeo adentro de la casa con Emanuel fue un juego. Todo lo que pasa adentro de la casa es un juego y siempre lo tuve en claro", afirmó.

Además, aprovechó para destacar el presente profesional de Leo Piccioli, a quien definió como un gran compañero de vida. Recordó que fue CEO de una importante empresa y que hoy desarrolla su carrera como conferencista y escritor, con títulos como Cómo rajar a tu jefe, Sé tu propio CEO y Soy solo.

"Hacemos una muy buena pareja. Nos dedicamos a cosas distintas, pero los dos tenemos el foco puesto en ayudar a otras personas a través de lo que escribimos", expresó.

Por último, Daniela fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre. Si bien reconoció que no descarta esa posibilidad, explicó que hoy no forma parte de sus prioridades y sostuvo que, cuando llegue ese momento, quiere poder dedicarle el tiempo y el compromiso que considera necesarios. También remarcó que mantiene una visión abierta sobre las distintas maneras de formar una familia y que evaluará esa decisión cuando sienta que es el momento adecuado.