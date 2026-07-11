Quién es la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada que pasará por el altar
La exjugadora del reality reveló que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y habló de un importante proyecto junto a su pareja.
Después de su paso por Gran Hermano Generación Dorada, Daniela De Lucía disfruta de un presente marcado por nuevos proyectos y una etapa de plena felicidad junto a su pareja, Leo Piccioli. La escritora y coach confirmó que ambos decidieron dar un paso más en su historia de amor y que ya están comprometidos, aunque todavía no definieron la fecha del casamiento.
En una entrevista con el periodista Nico Peralta para la revista Pronto, la ex participante del reality contó que ya recibió el anillo de compromiso y aseguró que el casamiento forma parte de los planes que tienen en común desde hace tiempo. "Ya son nueve años que estamos juntos y sí, con anillo de compromiso y por dar el paso del casamiento", manifestó.
Lejos de pensar en una ceremonia íntima, Daniela confesó que sueña con una celebración a lo grande y explicó que prefiere esperar el momento indicado para poder organizarla tal como siempre la imaginó.
"Siempre tengo ganas de casarme, pero el tema es: ¿tengo tiempo? Quiero disfrutarlo y cuando se dé, quiero que sea una gran fiesta, con vestido blanco y todo. Si lo hacemos, lo hacemos bien", confió.
Según explicó, actualmente está enfocada en reorganizar su vida después de la intensa exposición que significó participar en el programa de Telefe, por lo que considera que la boda podría concretarse recién durante 2027.
Aclaró los rumores de romance dentro de la casa
Durante la entrevista, Daniela también se refirió a las versiones que surgieron mientras permanecía en Gran Hermano Generación Dorada, cuando muchos fanáticos especularon con un posible vínculo sentimental con Emanuel. Sin embargo, fue categórica al desmentir cualquier crisis con su pareja y aseguró que todo formó parte de la dinámica del juego.
"Sigo en pareja con Leo. Todos esos rumores que se armaron y el shippeo adentro de la casa con Emanuel fue un juego. Todo lo que pasa adentro de la casa es un juego y siempre lo tuve en claro", afirmó.
Además, aprovechó para destacar el presente profesional de Leo Piccioli, a quien definió como un gran compañero de vida. Recordó que fue CEO de una importante empresa y que hoy desarrolla su carrera como conferencista y escritor, con títulos como Cómo rajar a tu jefe, Sé tu propio CEO y Soy solo.
"Hacemos una muy buena pareja. Nos dedicamos a cosas distintas, pero los dos tenemos el foco puesto en ayudar a otras personas a través de lo que escribimos", expresó.
Por último, Daniela fue consultada sobre la posibilidad de convertirse en madre. Si bien reconoció que no descarta esa posibilidad, explicó que hoy no forma parte de sus prioridades y sostuvo que, cuando llegue ese momento, quiere poder dedicarle el tiempo y el compromiso que considera necesarios. También remarcó que mantiene una visión abierta sobre las distintas maneras de formar una familia y que evaluará esa decisión cuando sienta que es el momento adecuado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario