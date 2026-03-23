La televisión y el cine de luto: murió Rómulo Berruti, histórico conductor del mítico ciclo "Función privada"
Argentores confirmó el fallecimiento del reconocido periodista y crítico de cine. Dejó un legado invaluable en la gráfica, la televisión y la radio.
El periodismo y la cultura argentina están de luto. En las últimas horas, la Asociación Argentina de Autores (Argentores) confirmó el fallecimiento en la Ciudad de Buenos Aires del emblemático periodista Rómulo Berruti, una figura verdaderamente ineludible en la difusión del cine por televisión.
Nacido el 23 de octubre de 1937, Berruti construyó una intachable trayectoria de más de seis décadas, impulsado desde su juventud hacia los escenarios por su tío, el recordado dramaturgo y ex presidente de la entidad, Alejandro Berruti. Sus primeros pasos en la prensa gráfica los dio en 1960 en el diario El Mundo y en el vespertino Crítica. Sin embargo, fue en el diario Clarín donde marcó una época: allí trabajó durante 26 años, llegó a ser jefe de la sección Espectáculos y fue el creador de la emblemática columna "Telones y Pantallas". A lo largo de su vida, también aportó su pluma en publicaciones como La Prensa, Somos y Gente.
El éxito inigualable de "Función privada"
Si bien su análisis escrito era muy respetado, su rostro y su voz quedaron grabados para siempre en la memoria colectiva de los argentinos gracias a la televisión. Junto a su inseparable compañero Carlos Morelli, Berruti fue el creador y co-conductor del histórico ciclo "Función privada".
Este mítico programa, que se mantuvo al aire durante 18 años ininterrumpidos (comenzó en 1983 en el canal oficial, donde permaneció hasta 1994, para luego pasar a la señal de cable Space hasta su despedida en 2001), revolucionó la forma de hablar del séptimo arte en la pantalla chica. El espacio se caracterizó por acercar a los hogares el cine de autor y privilegiar el trabajo de los realizadores argentinos. La dupla de conductores logró una identidad única al presentar cada film haciendo gala de sus enormes conocimientos, complementando las emisiones con charlas de living y debates distendidos junto a grandes invitados.
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Su amor por la radio y los grandes reconocimientos
Además de su paso por las redacciones y los estudios de televisión, la radio fue otro de sus grandes lugares de pertenencia. El crítico brilló en ciclos como "Detrás del espejo", que se mantuvo al aire por 15 años. Más adelante, a partir de 2008, despuntó su nostalgia y su pasión al frente de "Plumas, bikinis y tangos", un programa dedicado a homenajear la época dorada de la revista porteña y la identidad musical de Buenos Aires.
A lo largo de su vasta y fecunda carrera, su incansable labor cultural fue coronada con el Premio Konex en 1987. Asimismo, Berruti volcó toda su experiencia y agudeza analítica desempeñándose como jurado en los galardones más prestigiosos del país, incluyendo los premios María Guerrero, el Martín Fierro, el Cóndor de Plata y el propio Gran Jurado de los
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