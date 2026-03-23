La televisión y el cine de luto: murió Rómulo Berruti, histórico conductor del mítico ciclo "Función privada"

Su amor por la radio y los grandes reconocimientos

Además de su paso por las redacciones y los estudios de televisión, la radio fue otro de sus grandes lugares de pertenencia. El crítico brilló en ciclos como "Detrás del espejo", que se mantuvo al aire por 15 años. Más adelante, a partir de 2008, despuntó su nostalgia y su pasión al frente de "Plumas, bikinis y tangos", un programa dedicado a homenajear la época dorada de la revista porteña y la identidad musical de Buenos Aires.

A lo largo de su vasta y fecunda carrera, su incansable labor cultural fue coronada con el Premio Konex en 1987. Asimismo, Berruti volcó toda su experiencia y agudeza analítica desempeñándose como jurado en los galardones más prestigiosos del país, incluyendo los premios María Guerrero, el Martín Fierro, el Cóndor de Plata y el propio Gran Jurado de los