Pampita envuelta en un escándalo en Punta del Este con un famoso: qué pasó

El cierre de este cruce veraniego tuvo un tinte curioso. Para intentar calmar los ánimos y como una suerte de tregua tras el desplante, apareció en escena Martín Pepa, quien se acercó a la residencia del Kun con un presente conciliador. Según concluyó el periodista, el hombre "se apersonó a la casa de él con un pan dulce y un champagne" para dar por terminado el altercado. Este episodio marca un nuevo capítulo en el historial de escándalos de Pampita en Punta del Este, recordando aquel recordado enfrentamiento físico con Isabel Macedo años atrás, confirmando que la tranquilidad no siempre es la protagonista de sus vacaciones.

Embed