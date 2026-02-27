La tierna "La llama que llama" renace en formato serie: conocé su nueva mirada actual y tecnológica
Con su elenco original y figuras invitadas, la histórica familia de Jujuy encabeza una producción fresca que debuta hoy en Flow y conecta generaciones.
A más de dos décadas de su irrupción en la televisión, el universo de “La llama que llama” vuelve a escena con una propuesta completamente renovada. Aquella campaña publicitaria que supo conquistar al público a fines de los 90 ahora se transforma en una miniserie de microepisodios, recuperando a la inolvidable familia de personajes que quedó grabada en la memoria colectiva. El debut es este viernes 27 de febrero a través de la plataforma Flow, donde se lanzarán los primeros cuatro capítulos, mientras que el resto se publicará de manera escalonada hasta completar ocho entregas.
Esta nueva versión se apuesta por un formato breve pensado para las dinámicas actuales del consumo audiovisual. Los episodios duran entre cuatro y seis minutos y, tras el estreno inicial, se sumarán dos tandas adicionales previstas para el 5 y el 12 de marzo. La producción estuvo encabezada por Maximiliano Anselmo y Sebastián Wilhelm, con dirección de Francisco Colombatti y el respaldo de la productora Landia.
Los personajes conservan las voces, los rasgos distintivos y hasta parte de la utilería original que los convirtió en un fenómeno popular. La historia vuelve a girar en torno a la familia de llamas: el padre, experto en comunicarse sin pagar; Llamona, la madre con pasado en documentales; el adolescente Llamiro; el abuelo conocido como el Viejo y la pequeña Bebé, quienes conforman el núcleo familiar que trascendió generaciones.
El origen de este fenómeno se remonta a 1998, cuando surgió como una estrategia de Telecom Argentina para promocionar las llamadas de larga distancia en telefonía fija. El humor y las referencias culturales, especialmente vinculadas a Jujuy, generaron una conexión inmediata con la audiencia. Durante tres años se emitieron 26 comerciales que instalaron frases y situaciones inolvidables, manteniendo su vigencia incluso en redes sociales y comunidades digitales.
Ahora, con un smartphone en reemplazo del antiguo teléfono de línea y bajo el lema “Resucitamos”, la familia reapareció recorriendo distintos puntos del país, desde Alta Gracia hasta el barrio porteño de Chacarita, anunciando su regreso con su característico megáfono.
El relanzamiento en 2026 busca tanto atraer a quienes recuerdan la campaña original como conquistar a nuevas generaciones mediante plataformas digitales. El formato de microcontenido responde a hábitos actuales de consumo, priorizando piezas breves y accesibles desde cualquier dispositivo, sin perder el tono humorístico que la hizo popular e incorporando guiños contemporáneos y participaciones especiales.
La importancia del proyecto también fue destacada por el reconocimiento del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, que declaró a la miniserie de interés cultural por su aporte a la identidad audiovisual y al patrimonio simbólico argentino.
