La tierna "La llama que llama" renace en formato serie: conocé su nueva mirada actual y tecnológica

llama

El relanzamiento en 2026 busca tanto atraer a quienes recuerdan la campaña original como conquistar a nuevas generaciones mediante plataformas digitales. El formato de microcontenido responde a hábitos actuales de consumo, priorizando piezas breves y accesibles desde cualquier dispositivo, sin perder el tono humorístico que la hizo popular e incorporando guiños contemporáneos y participaciones especiales.

La importancia del proyecto también fue destacada por el reconocimiento del Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy, que declaró a la miniserie de interés cultural por su aporte a la identidad audiovisual y al patrimonio simbólico argentino.