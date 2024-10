La tremenda pelea de Mimi Alvarado y Milett Figueroa en Cantando 2024: qué pasó

Según Ángel de Brito, toda esta discusión empezó cuando Mimi realizó su performance, la cual no convenció a ninguno del jurado. Ante esto, Milett hizo un comentario señalando que estaba decepcionada, por lo que la participante no lo aguantó y desató un fuerte cruce.

SE RECONTRA PICÓ entre MIMI ALVARADO y MILETT FIGUEROA



Cc #Cantando2024 @elcantandookay por #AméricaTV pic.twitter.com/at5Hp4e9Cd — América TV (@AmericaTV) October 12, 2024

“No me gustó, estoy decepcionada. Lamentablemente, no se logró esta noche”, fueron las duras palabras de la peruana hacia la pareja de El Turro y su compañero. Lejos de quedarse callada, Alvarado contestó: "Porque tu seas jurado no me puedes andar pisando. Me duele lo de Milett porque hemos compartido momentos".

"¿Qué te duele Mimí? Si siempre que tienes la oportunidad de hablar mal de mi lo haces. Me sorprende que digas que te duele algo cuando cada vez que te ponen el micrófono no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente", dijo de manera contundente la jurado.

Luego de esta respuesta, Mimi enfureció y lanzó: "Me hiciste el verano imposible. Yo solamente trabajé dos veces con Marcelo en 18 años. Las productoras que me contratan a mí no tienen nada que ver con Marcelo. Yo llevo años y sin Marcelo, se nota que tu no. Es fácil entrar, pero difícil sostenerse. No me busques".