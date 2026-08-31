La tristeza invadió al país: los famosos despiden a Lionel Messi de la Selección Argentina
El anuncio de Messi de su retiro de la Scaloneta dejó al mundo impactado, incluyendo a los famosos del espectáculo nacional. Así lo despidieron.
El ámbito nacional amaneció conmocionado luego de que Lionel Messi confirmara su retiro de la Selección argentina tras dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el histórico capitán compartió una carta junto a un video para repasar su recorrido en el equipo y comunicar los motivos de su despedida.
El anuncio comenzó con un directo mensaje hacia el público argentino: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”.
La reacción de los famosos y el mensaje de Antonela Roccuzzo
Tras la publicación del futbolista, diversas figuras del espectáculo, humoristas, creadores de contenido y deportistas se manifestaron en la sección de comentarios para expresar su gratitud. Su esposa, Antonela Roccuzzo, fue una de las primeras en dedicarle unas palabras afectuosas: “Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito”.
A su vez, el piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto se sumó a las dedicatorias para homenajear al astro rosarino, expresando: “No existen palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar. Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero sos el ejemplo de todos”.
La repercusión de la noticia continuó multiplicándose con las interacciones de diferentes personalidades de la escena nacional. El conductor Migue Granados reaccionó de manera concisa escribiendo: “Hermosura. Belleza”. En tanto, el humorista Lucho Mellera le dedicó una broma antes de agradecerle: “¡Tres mundiales más! ¿Qué te cuesta? Mentira. Gracias para siempre”.
Germán Beder, el conductor del ciclo "Paren la mano", acotó: “Gracias por siempre!”. A su vez, el influencer Grego Rosselló destacó el impacto de su carrera manifestando: “Duele un montón pero el agradecimiento es más grande. ¡Nos hiciste feliz una vida entera!”. Por otro lado, Eial Moldavsky volcó su emoción con un extenso mensaje: > “El día que no queríamos que llegue, te vamos a extrañar toda la vida. Nos diste todo. El tiempo es lo peor que existe. Gracias para siempre, Capitán. Fui tan feliz este último mundial. Todo fue un regalo. Gracias para siempre”.
El creador de contenido Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, añadió: “Me parte el alma loco, te amo mucho Leo, gracias eternas”. A este mensaje se sumó el actor Jean Pierre Noher con su muestra de afecto: “Gracias eternas Leo. Te amamos por siempre”. La actriz Marina Bellati concluyó expresando: “Gracias por tanto Leo”.
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