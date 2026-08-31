La tristeza invadió al país: los famosos despiden a Lionel Messi de la Selección Argentina

Germán Beder, el conductor del ciclo "Paren la mano", acotó: “Gracias por siempre!”. A su vez, el influencer Grego Rosselló destacó el impacto de su carrera manifestando: “Duele un montón pero el agradecimiento es más grande. ¡Nos hiciste feliz una vida entera!”. Por otro lado, Eial Moldavsky volcó su emoción con un extenso mensaje: > “El día que no queríamos que llegue, te vamos a extrañar toda la vida. Nos diste todo. El tiempo es lo peor que existe. Gracias para siempre, Capitán. Fui tan feliz este último mundial. Todo fue un regalo. Gracias para siempre”.

El creador de contenido Valen Scarsini, conocido como “El Scarso”, añadió: “Me parte el alma loco, te amo mucho Leo, gracias eternas”. A este mensaje se sumó el actor Jean Pierre Noher con su muestra de afecto: “Gracias eternas Leo. Te amamos por siempre”. La actriz Marina Bellati concluyó expresando: “Gracias por tanto Leo”.