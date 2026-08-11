La tristeza de José Chatruc tras su separación de Sabrina Rojas: "Las cosas no funcionaron"
El exfutbolista lamentó el fin de su vínculo con la conductora y modelo, aunque aseguró que ambos tienen "lindos recuerdos" juntos.
Luego de que Sabrina Rojas confirmara públicamente el fin de su relación tras apenas unos meses de noviazgo, José "Pepe" Chatruc dio la cara ante las cámaras de Sálvese Quien Pueda (América) para referirse al duro momento personal que atraviesa luego de poner punto final a su relación con la conductora y modelo.
Sin esquivar las preguntas, el exfutbolista y periodista deportivo reflexionó sobre los motivos del desgaste y admitió la melancolía que le genera este desenlace.
La palabra de José Chatruc tras separarse de Sabrina Rojas
A diferencia de otras rupturas mediáticas, la separación entre Chatruc y Rojas transcurrió en términos de absoluto respeto mutuo. Sin embargo, la tristeza del exfutbolista no pudo ocultarse durante el mano a mano televisivo. "Son momentos difíciles. Obviamente, cuando las cosas no funcionaron como uno quería... pero sí la pasamos muy bien, tenemos lindos recuerdos", reconoció Chatruc visiblemente afectado al ser abordado por el cronista.
El exjugador coincidió punto por punto con el comunicado previo que la actriz había publicado en sus redes sociales, donde mencionaba que "la magia simplemente se desvaneció".
Chatruc se refirió a las razones de la ruptura
Al indagar sobre qué detonó el final del vínculo, Chatruc descartó de plano cualquier tercero en discordia o un hecho puntual grave. En cambio, apuntó al ritmo de vida, la sobrecarga laboral y el desgaste cotidiano: "Estaba con poca batería y eso a veces afecta", confesó de manera honesta sobre el cansancio acumulado.
En este sentido, para Chatruc, la decisión de no seguir forzando las cosas fue el acto más adulto: "Hubo algún desencuentro y lo más maduro a esta altura de nuestras vidas es no perder el tiempo y seguir para adelante".
El recuerdo intacto de un amor breve pero intenso
Pese al trago amargo, el exfutbolista no escatimó en elogios para quien hasta hace pocos días era su pareja. Destacó que el cariño no se extingue de la noche a la mañana y que guarda gratitud por el tiempo compartido.
"Ella es una mujer increíble, es un ser fabuloso y yo lo disfruté mucho. Sabe que puede contar conmigo para lo que sea", concluyó el ex Racing, dejando en claro que mantiene una sólida relación de respeto y la puerta abierta a conservar una amistad.
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