La tristeza de José Chatruc tras su separación de Sabrina Rojas: "Las cosas no funcionaron"

En este sentido, para Chatruc, la decisión de no seguir forzando las cosas fue el acto más adulto: "Hubo algún desencuentro y lo más maduro a esta altura de nuestras vidas es no perder el tiempo y seguir para adelante".

El recuerdo intacto de un amor breve pero intenso

Pese al trago amargo, el exfutbolista no escatimó en elogios para quien hasta hace pocos días era su pareja. Destacó que el cariño no se extingue de la noche a la mañana y que guarda gratitud por el tiempo compartido.

"Ella es una mujer increíble, es un ser fabuloso y yo lo disfruté mucho. Sabe que puede contar conmigo para lo que sea", concluyó el ex Racing, dejando en claro que mantiene una sólida relación de respeto y la puerta abierta a conservar una amistad.