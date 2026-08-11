Pedro Alfonso emocionó a Paula Chaves con un original regalo por su aniversario: "Toda mi vida manifesté esto"
La modelo compartió en sus redes sociales un clip de cómo su marido festejó sus 16 años de relación y la familia que construyeron, con todo y mascotas.
La relación de Pedro Alfonso y Paula Chaves puede ser lo más firme, real y duradero que salió de la máquina de lentejuelas y luces que fue "Bailando por un sueño", y esta semana el productor de televisión festejó sus 16 años junto a la modelo con una simpática canción.
En un video publicado por la propia Paula Chaves se ve a Pedro Alfonso irrumpir en el cuarto donde se encontraba su mujer para dedicarle unas sentidas estrofas al ritmo de una suerte de cuarteto que encaró con pose de bailarín experto.
"Hoy hace 16 años le hablé a Paula por primera vez en el Luna Park. Le dije: ‘Pau, vos sos chueca’. Ella me miró, yo era productor. No sé qué pensó, pero 16 años después acá estamos", entonó el productor de televisión, que contó con la participación estelar de todo el resto de la casa.
"Ya no es sólo Paula chueca, ahora también está Oli la chueca, Balta el chueco y Filipa la chueca", enumeró mientras se contoneaba bajo la luz rojiza y los hijos de la pareja, Olivia, Baltazar y Filipa, se lucían como bailarines.
Pedro Alfonso incluyó a "una gatita chueca, Morita. Una perrita chueca, Rosita. Y el recuerdo siempre de Morito", con todo el amor que la pareja siempre le demostró a su primer cachorro, que murió en abril de este año.
De hecho, la llegada del bulldog francés fue clave para la pareja porque fue el primer regalo que Alfonso le hizo a Chaves, en cámara, ante la mirada atenta de millones de personas que miraban "Bailando por un sueño" en 2010.
"Yo siento que toda mi vida Manifesté esto. Me imaginaba en una casa llena de niños. Perros rescatados. Y alguien que me ame por lo que soy, así tal cual. El Universo me escuchó y me lo cumplió superando todo lo que soñé", escribió este martes Chaves en su perfil de Instagram al compartir el clip de su marido.
"El 8/8 cumplimos 16 años de que me habló por primera vez. Nos acordamos porque fue en 'Un Sol Para los Chicos', no porque festejemos fechas. De hecho, no festejamos aniversarios, y me hizo un tema. Nos amó más que a nada en este mundo", expresó emocionada.
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