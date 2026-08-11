Pedro Alfonso emocionó a Paula Chaves con un original regalo por su aniversario: "Toda mi vida manifesté esto"

De hecho, la llegada del bulldog francés fue clave para la pareja porque fue el primer regalo que Alfonso le hizo a Chaves, en cámara, ante la mirada atenta de millones de personas que miraban "Bailando por un sueño" en 2010.

"Yo siento que toda mi vida Manifesté esto. Me imaginaba en una casa llena de niños. Perros rescatados. Y alguien que me ame por lo que soy, así tal cual. El Universo me escuchó y me lo cumplió superando todo lo que soñé", escribió este martes Chaves en su perfil de Instagram al compartir el clip de su marido.

"El 8/8 cumplimos 16 años de que me habló por primera vez. Nos acordamos porque fue en 'Un Sol Para los Chicos', no porque festejemos fechas. De hecho, no festejamos aniversarios, y me hizo un tema. Nos amó más que a nada en este mundo", expresó emocionada.