Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc y explicó las razones del fin de la pareja
La actriz Sabrina Rojas sorprendió a todos sus seguidores al anunciar el final de su relación amorosa, asegurando que terminaron en excelentes condiciones.
A través de sus redes sociales, Sabrina Rojas decidió ponerle punto final a las especulaciones y comunicó oficialmente su ruptura con el exfutbolista José Chatruc. La reconocida actriz compartió un emotivo y sincero mensaje con sus seguidores, donde aclaró los verdaderos motivos que desencadenaron el sorpresivo e inesperado final de esta historia de amor.
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Las palabras hacia José Chatruc y el cierre de una etapa
"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos", comenzó escribiendo en una de sus historias de Instagram. En el texto, buscó alejar cualquier rumor de conflicto o malestar de forma inmediata: "Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció".
Luego, la mediática explicó que ambos llegaron a esta firme decisión de mutuo acuerdo y con gran madurez emocional. "Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla", detalló sobre el momento íntimo de la ruptura.
Para cerrar el comunicado con un tono por demás afectuoso y respetuoso, destacó las grandes virtudes de su ahora expareja y el tiempo que compartieron. "José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin", concluyó junto al emoji de un corazón rojo.
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