Sabrina Rojas confirmó su separación de José Chatruc y explicó las razones del fin de la pareja

Para cerrar el comunicado con un tono por demás afectuoso y respetuoso, destacó las grandes virtudes de su ahora expareja y el tiempo que compartieron. "José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo. Fin", concluyó junto al emoji de un corazón rojo.