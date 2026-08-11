Flavio Mendoza deslumbra con "La Cúpula", show que combina talento, baile y una impactante experiencia visual

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Un gran elenco y figuras del espectáculo en el estreno

La función contó con la presencia de numerosas figuras del espectáculo argentino, que se acercaron para conocer la nueva apuesta de Mendoza. Entre los invitados estuvieron Luciana Salazar, Flor de la V, Graciela Alfano, Barby Franco, Fernando Burlando, Marcelo Polino, Noelia Marzol y Nito Artaza, quienes destacaron la originalidad y el impacto visual de la propuesta.

Con “La Cúpula”, Flavio Mendoza vuelve a apostar por la innovación y por una experiencia que busca trascender los límites de un espectáculo convencional. Después del impacto de producciones como “Stravaganza”, el artista vuelve a poner el foco en la combinación de talento, tecnología y creatividad para construir un show donde la magia, el baile, los colores y los efectos visuales se convierten en protagonistas.