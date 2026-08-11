Flavio Mendoza deslumbra con "La Cúpula", show que combina talento, baile y una impactante experiencia visual
La nueva producción reúne un gran elenco de artistas y despliega una propuesta cargada de magia, colores, baile y música en vivo.
Flavio Mendoza presentó oficialmente “La Cúpula”, su nueva y ambiciosa producción, con una función a sala llena en Puerto Madero. Más de 900 espectadores fueron testigos de una experiencia que combina magia, colores, baile, música en vivo y sorprendentes efectos visuales, en una puesta que busca llevar el entretenimiento argentino hacia un nuevo nivel.
Desde el primer minuto, el espectáculo propone ingresar a un universo completamente diferente. El escenario de 360 grados, las plataformas móviles, las pantallas de mapping y los efectos visuales transforman permanentemente el espacio y hacen que cada escena tenga una identidad propia. La propuesta combina elementos del teatro, el circo y el recital para crear una experiencia sensorial que rompe con las estructuras tradicionales.
Magia, colores y efectos visuales: el universo de “La Cúpula”
Uno de los grandes protagonistas del espectáculo es, justamente, el despliegue visual. Colores, luces, proyecciones, movimiento y efectos especiales se combinan con el baile y la música para construir diferentes atmósferas a lo largo de la función.
La tecnología no aparece solamente como un complemento, sino que forma parte de la puesta y acompaña cada número. El mapping de última generación y las plataformas móviles permiten modificar el escenario constantemente y generar una sensación de movimiento permanente.
A esto se suma un gran elenco de artistas, integrado por talentos provenientes de distintas disciplinas, que sostienen la energía de un espectáculo que exige precisión, destreza y una enorme entrega sobre el escenario. El baile, las acrobacias y las distintas performances se integran con la música para darle ritmo a una propuesta que no deja de sorprender.
Un gran elenco y figuras del espectáculo en el estreno
La función contó con la presencia de numerosas figuras del espectáculo argentino, que se acercaron para conocer la nueva apuesta de Mendoza. Entre los invitados estuvieron Luciana Salazar, Flor de la V, Graciela Alfano, Barby Franco, Fernando Burlando, Marcelo Polino, Noelia Marzol y Nito Artaza, quienes destacaron la originalidad y el impacto visual de la propuesta.
Con “La Cúpula”, Flavio Mendoza vuelve a apostar por la innovación y por una experiencia que busca trascender los límites de un espectáculo convencional. Después del impacto de producciones como “Stravaganza”, el artista vuelve a poner el foco en la combinación de talento, tecnología y creatividad para construir un show donde la magia, el baile, los colores y los efectos visuales se convierten en protagonistas.
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