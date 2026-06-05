La única vez que Indio Solari dio una conferencia de prensa junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Video: la única conferencia de prensa que dio Indio Solari junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

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Indio Solari criticó fuertemente el miedo de las autoridades hacia los jóvenes y pronunció su famosa frase inspirada en el presidente de Estudiantes: "Vivir cuesta vida. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio".

Los Redondos denunciaron que el decreto municipal trataba a la comunidad ricotera de forma discriminatoria y descabellada. Sin embargo, los músicos pidieron desconcentrar la ciudad de forma pacífica para evitar choques con las fuerzas policiales.

Olavarría cobró un significado ambiguo para los fanáticos, ya veinte años después de aquella censura, el 11 de marzo de 2017, el Indio Solari regresó a la ciudad como solista en el predio La Colmena.

Aquella presentación masiva desbordó las expectativas de público y terminó en tragedia con dos personas fallecidas, convirtiéndose en el último concierto en vivo de su carrera.