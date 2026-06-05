La única vez que Indio Solari dio una conferencia de prensa junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Fue la única aparición televisada en vivo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La histórica conferencia de prensa del Indio Solari y Los Redondos en Olavarría se llevó a cabo el 16 de agosto de 1997 en el Hotel Savoy.
Fue la única aparición televisada en vivo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ante los medios de comunicación.
La banda tenía programados dos recitales en el club Estudiantes de Olavarría. Sin embargo, el intendente de aquel momento, Helios Eseverri, firmó un decreto que prohibió las presentaciones. El municipio argumentó que la ciudad carecía de la infraestructura hotelera, sanitaria y de seguridad necesaria para albergar a la inmensa cantidad de fanáticos que movilizaba el grupo.
Ante la censura, los integrantes de la banda (el Indio Solari, Skay Beilinson, la Negra Poli, Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi) decidieron romper su histórico hermetismo mediático para aclarar la situación a sus seguidores.
Video: la única conferencia de prensa que dio Indio Solari junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Indio Solari criticó fuertemente el miedo de las autoridades hacia los jóvenes y pronunció su famosa frase inspirada en el presidente de Estudiantes: "Vivir cuesta vida. No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio".
Los Redondos denunciaron que el decreto municipal trataba a la comunidad ricotera de forma discriminatoria y descabellada. Sin embargo, los músicos pidieron desconcentrar la ciudad de forma pacífica para evitar choques con las fuerzas policiales.
Olavarría cobró un significado ambiguo para los fanáticos, ya veinte años después de aquella censura, el 11 de marzo de 2017, el Indio Solari regresó a la ciudad como solista en el predio La Colmena.
Aquella presentación masiva desbordó las expectativas de público y terminó en tragedia con dos personas fallecidas, convirtiéndose en el último concierto en vivo de su carrera.
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