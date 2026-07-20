El sentido análisis de Pedro Rosemblat tras la caída de Argentina en la final que se hizo viral

También cuestionó las versiones que señalaban supuestos favoritismos hacia la Argentina durante el torneo. “Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump”, escribió, para luego reivindicar la historia futbolística del seleccionado nacional. “Porque de los últimos 12 mundiales, jugamos 6 finales. Porque los mejores de toda la historia nacieron acá”, expresó, antes de mencionar a las dos máximas figuras del fútbol argentino: “Con Messi y Maradona”.

Sobre el final del mensaje, el periodista dejó una reflexión cargada de sentimiento nacional: “Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda”, sostuvo, antes de cerrar con una arenga dedicada a los hinchas. “Contra todo y contra todos. Con la frente en alto”, escribió. Finalmente concluyó con una frase que rápidamente comenzó a replicarse entre los usuarios: “VAMOS ARGENTINA TODAVÍA. Y solo nosotros sabemos lo que ese ‘todavía’ significa”.