El sentido análisis de Pedro Rosemblat tras la caída de Argentina en la final que se hizo viral
El periodista compartió una extensa reflexión en sus redes sociales luego de la derrota de la Selección ante España en el Mundial 2026.
La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo impacto entre los hinchas, pero también abrió un intenso debate en las redes sociales. Una de las voces que más repercusión generó fue la del periodista y conductor Pedro Rosemblat, quien decidió expresar sus sensaciones a través de una extensa carta publicada en su cuenta de Instagram.
El conductor, pareja de Lali Espósito, sostuvo que la derrota fue celebrada por personas de distintos países y aseguró que ese comportamiento excede el plano futbolístico. En su publicación, que rápidamente comenzó a viralizarse, enumeró a diferentes nacionalidades para describir el clima que, a su entender, se vivió durante el certamen.
“Festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses, portugueses”, escribió al comienzo del texto. Luego profundizó esa idea con una frase que se convirtió en una de las más comentadas de la jornada: “Deseaban profundamente nuestra derrota, nuestra rendición”.
“Deseaban profundamente nuestra rendición”: la dura reflexión de Pedro Rosemblat
Para Rosemblat, la Selección Argentina se transformó durante el Mundial en un equipo que despertó fuertes sentimientos fuera del país. En ese sentido, sostuvo que muchas de las críticas recibidas estuvieron relacionadas con una forma particular de vivir el fútbol y de representar la identidad nacional. “Hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra”, recordó al repasar el recorrido del equipo de Lionel Scaloni. Más adelante agregó: “Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar”.
A lo largo de su reflexión, el periodista también hizo referencia a las acusaciones que, según manifestó, circularon durante el campeonato. Con tono irónico, mencionó algunas de las teorías que aparecieron en redes sociales y distintos espacios de opinión. “Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial. Nos llaman cancheros, tramposos, sucios. Y a nosotros nos encanta, nos infla el pecho”, afirmó. Además, agregó otra de las frases más resonantes del texto: “Nuestra rebeldía los irrita, los enerva, los enfrenta a sus propias cobardías”.
También cuestionó las versiones que señalaban supuestos favoritismos hacia la Argentina durante el torneo. “Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump”, escribió, para luego reivindicar la historia futbolística del seleccionado nacional. “Porque de los últimos 12 mundiales, jugamos 6 finales. Porque los mejores de toda la historia nacieron acá”, expresó, antes de mencionar a las dos máximas figuras del fútbol argentino: “Con Messi y Maradona”.
Sobre el final del mensaje, el periodista dejó una reflexión cargada de sentimiento nacional: “Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda”, sostuvo, antes de cerrar con una arenga dedicada a los hinchas. “Contra todo y contra todos. Con la frente en alto”, escribió. Finalmente concluyó con una frase que rápidamente comenzó a replicarse entre los usuarios: “VAMOS ARGENTINA TODAVÍA. Y solo nosotros sabemos lo que ese ‘todavía’ significa”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario