La verdadera razón por la que Mario Casas y Blanca Suárez se reencontraron después de 7 años

Aunque cada uno continuó su camino laboral de manera independiente tras la ruptura, el recuerdo de aquella unión permaneció intacto en el público. La simple publicación de la fotografía bastó para reactivar la nostalgia de aquellos años, demostrando que la combinación de dos figuras de alto perfil, un romance del pasado y una pizca de misterio constituye una estrategia publicitaria infalible para captar el interés mediático.

El posado no solo sirvió para ratificar el retorno de la dupla de trabajo, sino que abrió el juego sobre la dinámica que desplegarán en el largometraje. Pese a que el escueto mensaje vertido por la actriz no profundizó en precisiones de la trama, dejó en evidencia que la etapa de difusión del filme ya se encuentra formalmente en proceso.