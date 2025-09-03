A qué hora ver hoy miércoles al Team Miranda! en La Voz Argentina

Cómo se define la nueva etapa en La Voz Argentina

Cada equipo tendrá un episodio dedicado a los cantantes que lo conforman . Después de escuchar las interpretaciones solistas de cada artista, el entrenador salvará a los tres miembros más destacados.

Una vez que cada artista haga su presentación, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes.

Por otro lado, antes de que la instancia de salvación ocurra, el resto de los jurados deberá poner un puntaje a la perfomance, que es secreto. De esta manera, aquellos que no sean elegidos deberán esperar a la suma de los votos.

El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

El Primer Round de La Voz Argentina se podrá ver este miércoles, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.