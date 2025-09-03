A qué hora ver hoy miércoles al Team Miranda! en La Voz Argentina
El reality de Telefe sigue avanzando y cada vez se pone más caliente. Esta noche otro participante deberá abandonar la competencia.
Este lunes, comenzó una nueva etapa de La Voz Argentina y el final está cada vez más cerca. En esta oportunidad, se dio inició al '"Primer Round", donde los participantes de cada team se enfrentaron entre ellos.
En esta nueva instancia que sucede a las Audiciones a ciegas, Batallas, Knockouts y Playoffs, cada equipo tendrá un episodio dedicado a los cantantes que lo conforman . Después de escuchar las interpretaciones solistas de cada artista, el entrenador salvará a los tres miembros más destacados.
Una vez que cada artista haga su presentación, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes.
Hasta el momento, ya compitió el Team Lali y Luck Ra, por lo que este miércoles será el turno de Miranda!, quienes tendrán la difícil tarea de eliminar a un concursante.
Cómo se define la nueva etapa en La Voz Argentina
Por otro lado, antes de que la instancia de salvación ocurra, el resto de los jurados deberá poner un puntaje a la perfomance, que es secreto. De esta manera, aquellos que no sean elegidos deberán esperar a la suma de los votos.
El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Primer Round de La Voz Argentina se podrá ver este miércoles, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
