El recuerdo de Gerardo Rozín en La Voz Argentina que conmovió a todos

Los coaches recordaron al querido conductor de La Peña de Morfi, y los hermanos Montaner se conmovieron. Mau Montaner entre lágrimas expresó: “Nunca me imaginé que ibas a hacerme mierd*. Y obviamente lo de Rozín me llega mucho, y para eso es la música, sirve para estos momentos y estas vainas que uno no entiende. Y que de momento se va un amigo pero se queda la música que ayuda a acompañarte”.

Tanto Lali como Soledad revelaron que la canción trajo un mensaje de Rozín: “No es casual que esta canción la hayan puesto y que haya sido la favorita de Gerardo. De alguna manera nos mandó un mensaje a través de semejante voz”.