La Voz Argentina: Julia Ferrón dice que ya saben el ganador

Entrevistada por La Uno de Arrecifes, Ferrón aseguró que desde hace semanas se sabe quién ganará La Voz Argentina 2022. “Siempre resalté que la producción me había tratado muy bien, pero hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar. Yo más o menos me inclino [SIC] y ustedes seguramente se deben imaginar también de quién se trata. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo”, relató de entrada.