La Voz Argentina: un participante se quebró al ser rechazado por el jurado

El cordobés llegó al escenario con Cactus, una canción de Gustavo Cerati que pertenece a su último álbum, Fuerza Natural (2009). Sin embargo, no logró convencer al jurado y quebró en llanto cuando se retiró del escenario: "Tenía un objetivo y siento que no llegué. Pero bueno, no es el final. Puedo intentarlo otra vez", cerró.

