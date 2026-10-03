Lali Espósito celebró su segunda despedida de soltera con un evento íntimo: todas las fotos

Sin embargo, la comida no fue el único detalle pensado especialmente para la despedida. Los invitados también participaron de un bingo musical personalizado, cuyo cartón llevaba impresa la fecha 2/10/26.

El juego incluía los rostros de diferentes figuras de la música nacional e internacional. Entre ellas aparecían César 'Banana' Pueyrredón, Fabiana Cantilo, Luis Miguel, Madonna, Chayanne, Karol G y La Sole.

El particular detalle dedicado a Lali durante el festejo

La ambientación y la propuesta de la noche también tuvieron referencias directas a la protagonista. Uno de los detalles que más llamó la atención estuvo relacionado con la vestimenta utilizada por quienes estuvieron a cargo de la comida.

Las cocineras y el equipo encargado del catering lucieron remeras blancas con una frase icónica de la propia Lali: “Me enamoré, taradas”.

La elección sumó un toque de humor y personalidad a una celebración marcada por las referencias a la cantante.

De esta manera, Lali Espósito disfrutó de su segunda despedida de soltera rodeada de personas cercanas y con una celebración especialmente preparada para ella, mientras continúa avanzando la cuenta regresiva para su boda con Pedro Rosemblat, aunque la fecha exacta aún es una incógnita.