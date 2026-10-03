Lali Espósito celebró su segunda despedida de soltera con un evento íntimo: todas las fotos
Lali disfrutó de un nuevo festejo antes de dar el sí con Pedro Rosemblat y compartió algunos detalles de la celebración.
En plena cuenta regresiva para su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito volvió a festejar junto a su círculo íntimo. La cantante tuvo su segunda despedida de soltera, esta vez con un evento privado que contó con una importante propuesta gastronómica, juegos y varios detalles personalizados.
Aunque la celebración se mantuvo lejos de la exposición pública, algunas imágenes comenzaron a aparecer en las redes sociales y rápidamente despertaron la atención de los fanáticos. Parte del festejo pudo conocerse gracias a las publicaciones de amigas de la artista, entre ellas Mery del Cerro, quien mostró diferentes momentos a través de sus historias de Instagram.
Las fotografías también comenzaron a circular con fuerza en la red social X, donde los seguidores repararon especialmente en los detalles preparados para la ocasión.
Así fue la segunda despedida de soltera de Lali Espósito
Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el despliegue gastronómico. La mesa estuvo preparada con una amplia variedad de opciones que incluyó ensaladas frescas, carnes, pescados y panes caseros.
A la hora de los postres tampoco faltaron alternativas. Entre las preparaciones que pudieron verse había flanes acompañados con dulce de leche, una pavlova decorada con frutos rojos, un pionono y una torta alargada y adornada con cintas.
Sin embargo, la comida no fue el único detalle pensado especialmente para la despedida. Los invitados también participaron de un bingo musical personalizado, cuyo cartón llevaba impresa la fecha 2/10/26.
El juego incluía los rostros de diferentes figuras de la música nacional e internacional. Entre ellas aparecían César 'Banana' Pueyrredón, Fabiana Cantilo, Luis Miguel, Madonna, Chayanne, Karol G y La Sole.
El particular detalle dedicado a Lali durante el festejo
La ambientación y la propuesta de la noche también tuvieron referencias directas a la protagonista. Uno de los detalles que más llamó la atención estuvo relacionado con la vestimenta utilizada por quienes estuvieron a cargo de la comida.
Las cocineras y el equipo encargado del catering lucieron remeras blancas con una frase icónica de la propia Lali: “Me enamoré, taradas”.
La elección sumó un toque de humor y personalidad a una celebración marcada por las referencias a la cantante.
De esta manera, Lali Espósito disfrutó de su segunda despedida de soltera rodeada de personas cercanas y con una celebración especialmente preparada para ella, mientras continúa avanzando la cuenta regresiva para su boda con Pedro Rosemblat, aunque la fecha exacta aún es una incógnita.
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