Lali Espósito habló de la posibilidad de conducir La Voz Argentina en Telefe: qué dijo

Para confirmar la información, Ángel de Brito, se puso en contacto con Lali Espósito, quien rápidamente respondió al mensaje. Al final de la emisión, de Brito compartió la respuesta de la artista con la audiencia: "Me dice: 'No, falso. Para nada'".

De esta manera, y tras la tajante desmentida de Lali Espósito, queda descartada la posibilidad de que la cantante sea la encargada de conducir La Voz Argentina en su próxima temporada 2025.

lali esposito

Confirmaron a Nicolas Occhiato para La Voz Argentina pero el conductor lo niega: "Seria un honor, pero..."

Marcela Tauro confirmó en Intrusos que Telefe ya tiene todo listo para una nueva edición del certamen y el reemplazo de Marley sería Occhiato. Acá, su palabra.

Nicolas-Occhiato.jpg

Nicolás Occhiato estaría confirmado como conductor de La Voz Argentina 2025, programa que se emitirá en Telefe en los próximos meses. La conducción de este ciclo se trata de un lugar privilegiado que antes ocupaba Marley y, en esta oportunidad, dejaron a un lado. También se dieron a conocer los nombres de los jurados que formarán parte del programa de cantantes que todos eligen.

En Intrusos (América TV), Marcela Tauro aseguró contar con información de primera mano y reveló que el creador y cara principal de Luzu TV daría un gran salto a la televisión abierta nuevamente: "Ya hizo las fotos".

No obstante, el mediático no lo confirmó: "Es el mejor formato que hay en la Argentina, así que sería un honor hacer un formato semejante y en un canal como es Telefe, líder. Pero, la realidad, es que si llegara esa propuesta, debería ver cómo acomodar mi día porque yo, no solo conduzco Nadie Dice Nada, sino que tengo toda la gerencia artística de la empresa".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1892982071879974989&partner=&hide_thread=false El reality "La Voz" ya se encamina: Nico Occhiato sería el conductor y tiene jurado confirmado@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/dBYHoCCdCM — América TV (@AmericaTV) February 21, 2025

Y agregó: "Lo que hubo fue a principio de año y yo lo he contado, que tuve una charla con Telefe, que me dijeron que querían que haga algo en el canal, como ya estuve haciendo El Último Pasajero. Las ganas están, pero nada puntual".

A su vez, la periodista especificó que el jurado estará compuesto por cantantes de lujo: Soledad Pastorutti, Luck Ra, Diego Torres y Lali Espósito.