Lali Espósito ilusiona a los fans con una posible colaboración con Tini Stoessel: "Me mandó un tema, pero..."

"Voy a confesarles qué pasó este día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio. Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico y nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más. Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de mi amigo Stefano y se vino, una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón", lanzó sin vueltas la intérprete de "Fanático".