Lali Espósito ilusiona a los fans con una posible colaboración con Tini Stoessel: "Me mandó un tema, pero..."
La cantante contó que suele mantener conversaciones con la Triple T para poder sacar una canción juntas. Todos los detalles.
Si hay algo que los fans están esperando es una colaboración entre Lali Espósito y Tini Stoessel para ponerle fin a una rivalidad de años entre los fandoms. Además, la expectativa que hay para esta unión es muy alta y se especula con que ambas artistas batan récords.
En las últimas horas, Lali habló de la relación que mantiene con la intérprete de "Miénteme" y explicó por qué todavía no tienen una canción juntas y trato de calmar la ansiedad de todos los que las siguen. En una entrevista con Billboard, la cantante habló de la foto que se sacó con la Triple T años atrás en un estudio de grabación y que desató los rumores de colaboración.
"Voy a confesarles qué pasó este día. Estamos en un estudio de fondo, pero no estábamos haciendo nada en un estudio. Es la casa de un amigo mío, Stefano, en Madrid, que tiene un estudio en la casa porque él es músico y nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más. Ella estaba con amigos, yo estaba con amigos, y la invité a lo de mi amigo Stefano y se vino, una copada, pero no estábamos haciendo nada de música. Lamento romperles el corazón", lanzó sin vueltas la intérprete de "Fanático".
Entonces, la notera le consultó: "¿No sé viene esa colaboración tan deseada por los fans?", lo cual no descartó: "No aún, no aún, pero nosotras hablamos seguido de eso. Hace poco me mandó un tema, pero no era la canción adecuada".
Además, contó: "Yo en su momento le había mandado, creo que era N5 y ella tampoco, en ese momento, lo sintió y somos muy sinceras con 'Ay, no me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra mándame'. Y, así, sucesivamente. Y el tiempo va pasando... pero no es fácil coincidir. La gente capaz cree que es como una cosa muy simple. Yo soy recontra hincha pelotas aparte, como si no me veo en la canción... y supongo que ella también".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario