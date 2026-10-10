Lali Espósito recibió un saludo de cumpleaños desde África que se volvió viral

La reacción de Lali al video viral

Pero hubo un detalle que terminó de darle mayor repercusión a la publicación: Lali le puso “me gusta” al videodifundido por @niudance_com, una señal de que el particular homenaje llegó hasta ella en medio de los festejos por sus 35 años.

La reacción de la artista multiplicó el alcance del clip y generó todavía más entusiasmo entre sus seguidores, que celebraron que la dedicatoria tuviera respuesta de la propia protagonista.

Así, en una fecha especial para Lali, un saludo que llegó desde miles de kilómetros de distancia se convirtió en una de las muestras de cariño más originales que recibió en las redes sociales.