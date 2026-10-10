Lali Espósito recibió un saludo de cumpleaños desde África que se volvió viral
Un grupo de bailarines sorprendió a la cantante con una dedicatoria muy especial y tuvo una gran repercusión.
Lali Espósito cumplió 35 años este 10 de octubre y, entre los saludos que recibió en las redes sociales, hubo uno que se destacó por su originalidad. Un grupo de bailarines africanos le dedicó un video que rápidamente se viralizó y llegó hasta la propia artista, quien no dudó en reaccionar a la publicación.
El clip fue compartido por la cuenta de Instagram @niudance_com y muestra a más de una docena de jóvenes reunidos frente a unas chozas de paja, vestidos con trajes tradicionales y preparados para homenajear a la cantante argentina. Con una fotografía impresa de Lali y un cartel escrito a mano, los integrantes del grupo le hicieron llegar sus buenos deseos en una fecha especial.
El saludo de cumpleaños que sorprendió a Lali
En las imágenes, una voz en off va marcando las frases del saludo, que los bailarines repiten al ritmo de la tradicional canción de cumpleaños. “Feliz cumpleaños”, “Lali Espósito” y “We love you so much” son algunas de las expresiones que entonan en español e inglés, con un marcado acento africano.
El video también incluye fragmentos de canciones de la artista, entre ellas “Mejor que vos”, el hit que grabó junto a Miranda!. En uno de los momentos más llamativos, uno de los jóvenes le manda un beso a cámara mientras otro sostiene la fotografía de la cumpleañera.
La dedicatoria no tardó en circular entre los fanáticos argentinos, que compartieron el contenido y dejaron cientos de comentarios. La espontaneidad del homenaje y el entusiasmo de los bailarines convirtieron el video en uno de los saludos más comentados alrededor del cumpleaños de la cantante.
La reacción de Lali al video viral
Pero hubo un detalle que terminó de darle mayor repercusión a la publicación: Lali le puso “me gusta” al videodifundido por @niudance_com, una señal de que el particular homenaje llegó hasta ella en medio de los festejos por sus 35 años.
La reacción de la artista multiplicó el alcance del clip y generó todavía más entusiasmo entre sus seguidores, que celebraron que la dedicatoria tuviera respuesta de la propia protagonista.
Así, en una fecha especial para Lali, un saludo que llegó desde miles de kilómetros de distancia se convirtió en una de las muestras de cariño más originales que recibió en las redes sociales.
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