El posteo de Lali Espósito luego del triunfo de Milei

"No nos tiene que asustar el mundo violento. Tenemos que salir a verlo tal cual como es, sin presufrir, no sufrir hasta que no llegue el momento, para poder evaluar bien cuál es la energía que nos guía y hacia dónde va porque si no mediante la violencia nos van a controlar absolutamente", dijo el cantante el 11 de julio de 1997, en el viejo salón de actos de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.

Qué posteó Lali luego del triunfo de Milei

lali

Además, la cantante, que en el pasado manifestó su pesar en las redes cuando el economista salió primero en las elecciones PASO, se expresó con un “Me gusta” a un comentario que manifestaba una sensación negativa ante el triunfo del hombre de la Libertad Avanza.

“A cuidarse mucho, amiguitos y cuidar de los que más lo necesiten y los que más sean vulnerados. Siempre juntos”, escribió en su cuenta de X el usuario Galán (@_soygalan), que se presenta en esa plataforma como “cantante y compositor”.

El comentario, que manifiesta pesadumbre por el triunfo del libertario y llama a sus seguidores a juntarse para poder sobrellevarlo, recibió unos mil likes. Entre ellos, estaba el de la cantante de “Disciplina”, que de esta forma aprobó el contenido del mensaje.