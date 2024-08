Lali Espósito encarnará a Moria Casán en su biopic que se llamará "La One"

En el último tiempo, Lali de 32 años y Moria de 77 años demostraron la unión de dos generaciones en un mismo pensamiento lineal. En varias entrevistas demostraron la admiración la una por la otra, y el cariño que se tienen por fuera de lo laboral.

lali moria casan 1.jpg

La novedad sobre la nueva producción surgió de una cuenta fandom de la cantante, y comunicaron: “Lali va a protagonizar la serie ‘La One’, la biopic de Moria Casán, próximamente a grabar en Argentina”. Moria reconoció en una entrevista a principio de año de que recibió varias propuestas, pero que todavía no se animaba: “A contar la verdad, la verdad, nadie se atreve”.

“Soy muy verdadera. Es muy difícil caretear la verdad, si bien podés relatarla en modo de comedia, o desdramatizarla, hay cosas que no se pueden ficcionar demasiado. Por eso, cuando me ofrecen hacer mi bio, pienso que contar la verdad, la verdad de verdad, es muy fuerte. Me tengo que ir del país yo y hasta el que maneja el avión”, confesó la figura.

lali moria casan.jpg

Lali Espósito vive su amor con Pedro Rosemblat en Mendoza

Lali Espósito y Pedro Rosemblat están viviendo los mejores momentos de su relación. A comienzos de año decidieron blanquear su romance y, desde entonces, han vivido experiencias juntos, mientras cada uno continúa con sus carreras y proyectos personales.

Desde que hicieron público su noviazgo, se los ha visto viajando por el sur argentino, la playa y también compartiendo tiempo en Madrid. Ahora, decidieron tomarse unos días en Mendoza para disfrutar de las bodegas, la gastronomía local y pasar tiempo con amigos.