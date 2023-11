Fuerte descargo de Lali Espósito por las fakes news creadas por los fanáticos de Javier Milei

A raíz de esto, varios fanáticos de Lali se mostraron molestos por la falta de reacción de la cantante y su entorno. Esto llevó a la artista a usar su canal de Instagram para aclarar la situación que está atravesando.

"Che... A mis fans indignados porque dicen que 'no hago nada' ante la violencia y difamación de gente. No, no puedo controlar el odio ajeno", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Lo que quiere el que amenaza, miente y jode es esto. Que tengamos MIEDO, que nos callemos, que desaparezcamos. Y no, yo no lo voy a hacer. Miedo, jamás . Yo me cuido. Tranquilos. Créanme que LO MEJOR que podemos hacer es no darles entidad. Lo PEOR que les podemos hacer a los violentos es no darles la importancia (que desean tener)"

Lali descargo.jpg

"Estamos bien. Estaremos bien. Son tiempos heavys . Yo estoy tranquila y bien. Les dejo este mensaje por acá para que lo sientan directo, y no todo sea una bola en twitter, red social que quizá la vuelo a la mierda. Está aburrido y choto todo por ahí, ¿No?", cerró.

Lejos de terminar ahí, Lali fue por más y siguió con su descargo. "Ser una persona que opina y le importan cosas fuera de su órbita laboral y éxito tiene "consecuencias " aparecen los violentos las mentiras y la mierda", siguió explicando.

"Para que uno entonces calle y siga siendo un muñequito que no moleste y haga tiktoks. Pues saben que no soy así . Nunca lo fui. Lo importante es entender cómo funciona el mecanismo de la violencia y no tener miedo. Yo los amo que me acompañen en todas y se preocupen por mi. Repito : los quiero !! Terminen lindo el domingo", cerró.