La verdad detrás del unfollow de Lionel Messi a Lali Espósito

Meses atrás, Lali brindó una entrevista para el programa El Hormiguero de España y contó que Lionel estaba en su lista verde de Instagram, pero que allí publicaba fotos y videos haciendo un humor ácido, picante y que ella consideraba que no todo el mundo iba a estar de acuerdo con eso.

“Leo te juro que no soy así todo el rato, por favor no me dejes de seguir”, había dicho en ese momento, en referencia a los posteos que ella hacía con sus amigos en esa sección.

El 'susto' de Lali Espósito con Messi en las redes sociales - El Hormiguero

Además, después del Mundial de Qatar, Lali volvió a hablar para un medio de España, y contó que la familia Messi la cruzó mientras se disputaba la competencia y se acercaron a decirle unas cálidas palabras, donde dejaron más que claro la buena relación que hay, el cariño y respeto que le tienen.

'lali te queremos tanto en la familia'

la mismísima madre de LIONEL MESSI pic.twitter.com/qcIVJf52Hu — Familia Esposito (@familiaespos) August 18, 2023

Por otro lado, entre los millones de seguidores de Lali Espósito se encuentra Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel, lo que también desactiva cualquier versión que circule sobre esta supuesta mala relación entre la familia Messi y la artista.