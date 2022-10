Malena Pichot fulminó a Lali Espósito por su mensaje en contra del acoso

Sin embargo, cuando le señalan eso, dice que no duda de que sea real y desarrolla la razón de su molestia con el asunto: “Estaba todo el mundo muy emocionado con esto. No entiendo, nosotras estamos diciendo esto hace 20 años y nunca festejaron nada, nunca en la vida, excepto nuestras oyentes hermosas, claro”.

“La verdad es que nosotras no lo hicimos tan amablemente”, dice después.

Embed Me llama la atención como algunas feministas siempre les importa q las reconozcan a ellas más q el mismo feminismo y el mensaje, porque Malena Pichot ataca a Lali solo porq con lo q dijo fue más reconocida q ella, básicamente le tiene envidia y le importa poco el mensaje pic.twitter.com/hdE2beQ6D6 — Gustavo riper (@tabonqn) October 9, 2022

Tras las declaraciones de Pichot, las redes se llenaron de críticas. “Se cree dueña del feminismo”, fue uno de los comentarios que se leyeron. Aunque, otros aportaron otra lectura: “También me pareció armado (lo que no va en desmedro del mensaje mismo). Pero no veo crítica de @malepichot a Lali en el comentario; más bien oigo frustración hacia una sociedad que hace 20 años que no escucha un mensaje y ahora -porque lo dice Lali- dice “‘Ah, mirá qué bien’”.