Por qué Lali Espósito no va a la Marcha del Orgullo

Una de las grandes ausentes del día será Lali Espósito, quien usó sus redes sociales para comunicar que no podrá asistir a la convocatoria. "No voy a poder estar esta vez por un compromiso personal importante en el que no puedo no estar", comenzó diciendo la reina del pop argentino. Y, agregó: "Por supuesto estoy en alma y acciones siempre".