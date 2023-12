Qué dijo la madre de Lali Espósito sobre las declaraciones de Iñaki Gutiérrez

Y continuó: “Lo que me dice Majo es lo siguiente. ´Hola Juan, por supuesto que estoy al tanto de las declaraciones. No tengo nada para decir´, esas son las palabras que utilizó Majo para referirse al escándalo mediático que provocaron estas declaraciones de un integrante del equipo de Milei”, agregó Etchegoyen antes de revelar más detalles de lo conversado con con Majo.

VIDEO La reacción de Majo Riera a las declaraciones de Iñaki Gutiérrez

Sobre la posibilidad de que le realice acciones legales dijo: “Entiendo que no van a accionar judicialmente porque le pregunté concretamente eso y no me hizo alusión a nada asi que desde mi lugar interpreto, me da para pensar que van a dejar que las cosas bajen por su propio peso”.

Iñaki Gutiérrez había dicho que califico de ese modo a la cantante porque “cobró plata del Estado en una suma muy grande, para dar un show en una localidad en la que las cosas no están resueltas. No se trata después de si lo dio o no, sino de que después vaya a hablar de que hay que votar a cierto partido político, haciéndose la neutral, siendo que ese proyecto político le da sumas millonarias de dinero por presentarse en lugares de forma gratuita”.