Lali Espósito se defendió y le respondió a Javier Milei: "No necesito tirarle mi CV a nadie"

Con altura, Lali le respondió al jefe de Estado: "Quizás el problema es que la espuma está siendo necesaria para algunos. La espuma no debería existir. La espuma se hace cuando merece que se haga espuma". "En el mundo de la cultura es muy fácil averiguar cómo son las cosas".

lali esposito javier milei

Y agregó "En esta circunstancia creo que la espuma la arman quienes la necesitan. En mi caso se metieron con la contratación de los shows municipales, creando un poco esta imagen del artista yéndose con los bolsos choreados de la plata del pueblo, una cosa de un delirio absoluto. La discusión debería ser 'en mi Gobierno no quiero que haya plata para la cultura, para show gratuitos para la gente'. Eso depende de cada Gobierno. De ahí a crear esta especie de monstruo necesario para poder bastardear la cultura o no hablar, quizás, de otros temas es otra cuestión",

Concluyó diciendo: “Tengo la tranquilidad de mis años de laburo, porque sé quien soy y cómo me muevo. Yo vivo de lo que hago y en los shows municipales hay 200 familias o más trabajando. No es real esto que quieren crear del artista, un individuo viviendo de la plata del pueblo. No lo necesito, yo hago publicidad, grabo películas, produzco series también, y no necesito tirar mi CV a nadie, sé que la gente lo sabe”.