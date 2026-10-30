¿LAM se muda de canal? Ángel de Brito habló y adelantó cuándo contará toda la verdad

Ante este nuevo escenario, América TV deberá reorganizar su programación de cara al próximo año y definir cómo quedará su grilla. En ese contexto, también surgieron versiones sobre el futuro de Mariana Fabbiani y Yanina Latorre, quienes podrían evaluar distintas alternativas.

Entre las posibilidades que trascendieron aparece un eventual desembarco en El Nueve, aunque todavía no hay confirmaciones sobre cambios de pantalla. Por ahora, De Brito eligió no adelantar definiciones y prometió contar su versión cuando retome la conducción de LAM.