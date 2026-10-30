¿LAM se muda de canal? Ángel de Brito habló y adelantó cuándo contará toda la verdad
El conductor se refirió a las versiones que surgieron tras la venta de Mandarina Contenidos y anticipó que dará detalles cuando regrese de sus vacaciones.
La venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre abrió interrogantes sobre el futuro de varios programas de América TV. En medio de las especulaciones sobre posibles cambios de pantalla, Ángel de Brito se expresó sobre la continuidad de LAM y salió al cruce de las versiones que circularon en los últimos días.
El conductor, que actualmente se encuentra de vacaciones, utilizó sus historias de Instagram para aclarar que todavía tiene información por compartir y que hablará del tema cuando vuelva al ciclo el próximo mes. "Contará todo lo que sucedió cuando vuelva a LAM el próximo mes", adelantó, en referencia a las novedades que rodean al programa.
¿Qué dijo Ángel de Brito sobre los rumores de LAM?
Además de anticipar que dará explicaciones más adelante, De Brito cuestionó las versiones que comenzaron a circular tras el cambio de propiedad de la productora. "También decirles que están inventando muchas pavadas. Solo me escribieron Fernanda, Flor de la V, Pampito, Bisso, Naiara Vecchio y con ellos hablé del tema. Lo demás es fruta", expresó.
De esta manera, el periodista buscó ponerle un freno a las especulaciones sobre su futuro laboral y dejó en claro que, por el momento, no confirmó una posible mudanza de señal.
La venta de Mandarina y el futuro de los programas de América TV
La operación concretada por Mariano Chihade con el Grupo Octubre generó incertidumbre sobre la continuidad de los ciclos que produce Mandarina. Además de LAM, la compañía tiene a su cargo DDM y SQP.
Ante este nuevo escenario, América TV deberá reorganizar su programación de cara al próximo año y definir cómo quedará su grilla. En ese contexto, también surgieron versiones sobre el futuro de Mariana Fabbiani y Yanina Latorre, quienes podrían evaluar distintas alternativas.
Entre las posibilidades que trascendieron aparece un eventual desembarco en El Nueve, aunque todavía no hay confirmaciones sobre cambios de pantalla. Por ahora, De Brito eligió no adelantar definiciones y prometió contar su versión cuando retome la conducción de LAM.
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