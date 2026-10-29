Mariano de la Canal denunció un robo en su local y lanzó una dura advertencia en LAM: "Van a terminar presos"
Mariano de la Canal mostró las cámaras del robo, contó qué le sustrajeron y se cruzó con las angelitas de LAM, que cuestionaron su relato.
A una semana de abrir las puertas de su negocio de indumentaria en San Fernando, Mariano de la Canal sufrió un robo de mercadería y decidió hacer pública la situación. El mediático habló del episodio en LAM (América), manifestó su indignación y confirmó que realizó la denuncia policial.
Cómo descubrió Mariano de la Canal el robo en su local
El ex "fan de Wanda" inauguró su comercio de ropa hace apenas siete días y ya tuvo que afrontar un episodio de inseguridad. Según contó, el faltante no fue advertido en el momento, sino varias horas después, cuando notó que había desaparecido una campera.
Ante la duda, consultó con sus empleados para saber si la prenda había sido vendida, pero todos le respondieron que no. Entonces decidió controlar el inventario y revisar las cámaras de seguridad, donde pudo identificar el momento en que se llevaron la mercadería.
Una vez que confirmó lo sucedido, se dirigió a la comisaría de la zona para radicar la denuncia. Más tarde, publicó videos en sus historias de Instagram para mostrar lo ocurrido y alertar sobre la presencia de los sospechosos.
La difusión de las imágenes también tuvo repercusiones entre los comerciantes de la zona. Según relató Mariano, varios vecinos le escribieron para señalar a los presuntos responsables y contarle que ya los conocían por situaciones similares. "Son mecheros conocidos de la zona", le dijeron.
Además, recibió testimonios sobre la modalidad que utilizarían para concretar los robos. "Me pasaron fotos y me dijeron que también habían entrado a sus locales", reveló.
En esos mensajes también le explicaron cómo actuaría el grupo: "Van entre tres o cuatro; dos te entretienen y dos te afanan". Según le comentaron, los involucrados utilizarían bolsas con doble revestimiento para evitar que se activen las alarmas de los negocios.
La bronca del mediático y las dudas de las angelitas de LAM
Durante su paso por LAM, Mariano volvió a expresar su enojo por lo ocurrido, aunque destacó la atención que recibió de las autoridades y la entrega del material de seguridad para avanzar con la investigación. "Cuando fui a hacer la denuncia, me trataron divino", aseguró.
También explicó por qué el episodio lo afectó especialmente, teniendo en cuenta el esfuerzo que puso en su nuevo emprendimiento. "Me da bronca porque uno está laburando. Me gusta hacer esto de la ropa y siempre me gustó el comercio", expresó.
Lejos de bajar el tono, el mediático cerró su descargo con una contundente advertencia dirigida a los responsables del robo: "Van a terminar presos estos muertos de hambre". Sin embargo, su relato generó dudas entre algunas de las panelistas del ciclo. Pilar Smith fue la primera en plantear sus sospechas y le preguntó: "¿Es real? porque sabemos que vos a veces…".
Mariano respondió con ironía ante el comentario de su compañera: "Yo puedo hacer chistes, pero qué mala compañera". Por su parte, Denise Dumas hizo referencia a la cercanía entre el robo y la inauguración del negocio y deslizó otra posibilidad: "¿No estará haciendo esto para pasar el chivo?".
Nazarena Vélez también manifestó sus dudas, aunque aclaró que no descartaba la versión del mediático. "Te creemos, pero siento que un poco nos estás tomando el pelo", le dijo durante la conversación.
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