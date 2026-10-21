Ángel de Brito reveló por qué no volvió a tener una mascota tras el fallecimiento de su perro hace cuatro años

El recuerdo de Chester, el perro que acompañó a Ángel de Brito

La pérdida de Chester dejó una huella importante en la vida del periodista. En agosto de 2022, Ángel compartió con sus seguidores la noticia de su muerte y publicó distintas fotografías que retrataban algunos de los momentos que habían vivido juntos.

"Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy", escribió en aquella oportunidad. Las imágenes mostraban al setter irlandés durante sus paseos y juegos, además de otras postales junto a su dueño.

En ese mensaje, el conductor también destacó el amor que había recibido desde su llegada a la familia: "Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos".

La despedida terminó con una frase que resumió el vínculo que los unía: "Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final".

Tras la publicación, numerosas personas le hicieron llegar sus condolencias. Amigos, colegas y seguidores dejaron mensajes de apoyo para acompañarlo en un momento doloroso y recordar a Chester, que también había formado parte de distintas publicaciones del periodista en las redes sociales.

Hoy, el recuerdo de su perro continúa presente, mientras Ángel reconoce que todavía tiene ganas de volver a adoptar. La decisión, sin embargo, dependerá de que pueda disponer del tiempo necesario para acompañar a una nueva mascota como considera que merece.