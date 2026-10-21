Ángel de Brito reveló por qué no volvió a tener una mascota tras el fallecimiento de su perro hace cuatro años
El conductor contó qué le impide volver a sumar un perro a su familia: "Hace rato que tengo ganas"
Aunque tiene ganas de volver a compartir su vida con una mascota, Ángel de Brito todavía no dio ese paso. El conductor de LAM explicó que sus obligaciones laborales son el principal motivo por el que no se decide a adoptar otro perro, ya que no quiere que el animal pase demasiadas horas sin compañía.
La reflexión surgió a partir de una publicación que realizó durante sus vacaciones en Madrid, España. Allí, el periodista compartió una imagen de Chester, su perro fallecido, y acompañó la postal con un emoji de corazón, en un nuevo gesto de cariño hacia quien fue su compañero durante años.
Lejos de haber dejado atrás el deseo de tener otra mascota, Ángel reconoció que la idea sigue presente. Sin embargo, también dejó en claro que incorporar un animal a su hogar implica una responsabilidad que no quiere tomar a la ligera.
"Hace rato que tengo ganas de volver a tener mi perrito. Ya pasaron más de tres años, pero lo que me lo impide es no tener todo el tiempo para pasearlo y sacarlo a jugar", comentó.
El conductor también señaló que le preocupa la posibilidad de que el perro permanezca solo durante gran parte del día. "No me gusta que viva solo todo el día, y no lo puedo llevar al trabajo", añadió.
El recuerdo de Chester, el perro que acompañó a Ángel de Brito
La pérdida de Chester dejó una huella importante en la vida del periodista. En agosto de 2022, Ángel compartió con sus seguidores la noticia de su muerte y publicó distintas fotografías que retrataban algunos de los momentos que habían vivido juntos.
"Chester, no hay palabra para describir la tristeza de despedirte hoy", escribió en aquella oportunidad. Las imágenes mostraban al setter irlandés durante sus paseos y juegos, además de otras postales junto a su dueño.
En ese mensaje, el conductor también destacó el amor que había recibido desde su llegada a la familia: "Desde el primer día, toda tu familia te cuidamos y amamos".
La despedida terminó con una frase que resumió el vínculo que los unía: "Nos volviste locos y diste batalla hasta tu final".
Tras la publicación, numerosas personas le hicieron llegar sus condolencias. Amigos, colegas y seguidores dejaron mensajes de apoyo para acompañarlo en un momento doloroso y recordar a Chester, que también había formado parte de distintas publicaciones del periodista en las redes sociales.
Hoy, el recuerdo de su perro continúa presente, mientras Ángel reconoce que todavía tiene ganas de volver a adoptar. La decisión, sin embargo, dependerá de que pueda disponer del tiempo necesario para acompañar a una nueva mascota como considera que merece.
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