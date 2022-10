Habló la familia de Thiago: "Su mamá debe estar orgullosa"

", confesó llorando y agregó ". La mujer murió cuando el participante del reality tenía 8 años.

En el móvil también habló Lucía, la última novia de Thiago. “Cuando él entró, hablamos para separarnos y que no haya pelea ni nada. Está todo bien entre nosotros. ¿Si está con libertad de acción? Digamos que sí...”, dijo, pícara. “Yo le dije que cuando lo vea con alguien, iba a entrar y lo iba a sacar a patadas en el... Se lo dije jodiendo. ‘Es todo por rating, amor’, me decía”.

“Trato de no ver porque me pongo mal. Me puse mal la última vez que lo vi, cuando Tomás Holder dijo eso que me partió el alma y que me hizo percha: cuando lo dejó de lado y Thiago se puso a llorar. Yo creí que ahí se iba a ir. Pero ahora veo que está jugando”, contó Camila una de sus hermanas.

La idea de entrar a Gran Hermano fue de la propia Camila y de Brisa, melliza de Thiago, pero quedó quien finalmente fue elegido. "Justo vino Thiago y le pregunté si se quería anotar. ‘¡No! ¿Para qué? Si es todo mentira’, me decía”. Al fin, se anotaron los tres. “Fue una joda. ¡Y mirá qué bien que salió la joda...!”, contó la aspirante fallida.

La hermana del gran favorito a los 28 años pudo terminar la secundaria. “Después van a decir: ‘Esta es planera’. Y no, yo trabajo: me levanto a las 8 de la mañana y a la 1 estoy en casa”.

Se conocieron trabajando juntos en el Mercado Central y salieron siete meses.