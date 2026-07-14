Hallaron muerto a Mykee, el bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido
Tras varios días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo cerca de unas vías de tren.
La muerte de Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee, conmocionó al mundo de la música y la danza. El bailarín de 28 años, que trabajó junto a figuras internacionales como Rosalía y Rauw Alejandro, fue encontrado sin vida en el condado de Miami-Dade luego de permanecer desaparecido desde el domingo 12 de julio.
Según informaron las autoridades, el artista había sido visto por última vez alrededor de las 12:30 (hora local), cuando salió de una vivienda ubicada en Southwest 161st Court. A partir de ese momento se perdió todo contacto con él y comenzó una intensa búsqueda que finalizó con el hallazgo de su cuerpo en las inmediaciones de la 162.ª Avenida Suroeste y la 138.ª Terraza Suroeste, cerca de unas vías de tren.
Si bien la investigación continúa en curso, la oficina del sheriff de Miami-Dade evitó brindar mayores precisiones sobre las causas del fallecimiento. No obstante, la cadena estadounidense NBC señaló que una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible suicidio.
El emotivo adiós de Rauw Alejandro
Además de su carrera sobre los escenarios, Mykee había construido una importante comunidad en las redes sociales. Bajo el usuario @mykeemooves, reunía cerca de 80 mil seguidores entre TikTok e Instagram, donde compartía coreografías, ensayos y momentos del detrás de escena de las giras junto a reconocidos artistas del pop latino.
La noticia provocó una profunda tristeza entre quienes compartieron trabajo con él. Uno de los primeros en expresarse fue Rauw Alejandro, quien publicó un extenso mensaje para despedir a su compañero.
"Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida", escribió el cantante, recordando el largo camino que recorrieron juntos.
Más adelante, el puertorriqueño destacó la personalidad del bailarín, recordó su alegría y concluyó con una sentida despedida: "Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz mi hermano".
Por el momento, las autoridades continúan con las pericias para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento y no difundieron nuevos detalles sobre el caso.
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