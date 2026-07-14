Hallaron muerto a Mykee, el bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro que estaba desaparecido

"Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida", escribió el cantante, recordando el largo camino que recorrieron juntos.

Más adelante, el puertorriqueño destacó la personalidad del bailarín, recordó su alegría y concluyó con una sentida despedida: "Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz mi hermano".

Por el momento, las autoridades continúan con las pericias para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento y no difundieron nuevos detalles sobre el caso.