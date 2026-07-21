Cómo pedir la devolución de las entradas de Rosalía tras la polémica por el Mundial 2026
La difusión de un video considerado "anti Argentina" desató una ola de repudio contra la artista catalana y miles de fanáticos buscan cancelar sus tickets.
La euforia por la llegada de Rosalía a la Argentina en el marco de la gira de presentación de su álbum "Lux" se transformó en indignación en cuestión de horas, con miles de fanáticos pidiendo que les devuelvan la plata de las entradas.
Tras la final de la Copa del Mundo 2026, la cantante española compartió en sus redes sociales un video —publicado originalmente por Mia Khalifa— cargado de burlas hacia la Selección y el público local, desatando una fuerte ola de rechazo y llamados a la cancelación en redes sociales.
Frente al malestar generalizado, cientos de fanáticos tomaron la decisión de no asistir a ninguna de las cuatro fechas programadas en el Movistar Arena de Buenos Aires y comenzaron a tramitar la devolución de sus boletos.
¿Qué dice la ley en Argentina sobre la devolución de entradas?
La legislación nacional respalda plenamente al consumidor en este tipo de situaciones. De acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240) y el marco legal que regula las contrataciones a distancia:
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Los usuarios tienen derecho a revocar la compra dentro del plazo legal establecido.
En este tipo de espectáculos, el reembolso puede solicitarse hasta 10 días corridos antes de la fecha del show, sin necesidad de justificar los motivos de la decisión.
El reintegro del dinero debe efectuarse por el mismo medio de pago utilizado en la operación original (tarjeta de crédito, débito o transferencia).
Paso a paso: cómo tramitar la devolución digital de la entrada de Rosalía
El trámite se realiza de manera 100% virtual a través del canal oficial de atención del recinto.
1. Preparar la documentación
Antes de iniciar el correo, asegurate de tener a mano el comprobante de pago emitido por la ticketera, el mail de confirmación de compra recibido al momento de la operación o las entradas digitales en formato PDF.
2. Enviar el correo de solicitud
Redactá un e-mail a la casilla oficial de soporte del estadio: [email protected].
3. Completar los datos requeridos
En el cuerpo del mensaje, indicá de forma clara y precisa la información del comprador:
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Nombre y apellido completo del titular de la cuenta/tarjeta.
Número de DNI.
Código o número de orden de la compra (figura en el mail de confirmación).
Adjuntos: comprobante de pago y/o e-tickets.
Una vez enviado el correo, la solicitud quedará formalmente asentada y el equipo de soporte procesará la anulación de las entradas, acreditando el dinero en la cuenta o resumen de tarjeta correspondiente en los plazos habituales de la entidad bancaria.
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