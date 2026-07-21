Cómo pedir la devolución de las entradas de Rosalía tras la polémica por el Mundial 2026

1. Preparar la documentación

Antes de iniciar el correo, asegurate de tener a mano el comprobante de pago emitido por la ticketera, el mail de confirmación de compra recibido al momento de la operación o las entradas digitales en formato PDF.

2. Enviar el correo de solicitud

Redactá un e-mail a la casilla oficial de soporte del estadio: [email protected].

3. Completar los datos requeridos

En el cuerpo del mensaje, indicá de forma clara y precisa la información del comprador:

Nombre y apellido completo del titular de la cuenta/tarjeta.

Número de DNI .

Código o número de orden de la compra (figura en el mail de confirmación).

Adjuntos: comprobante de pago y/o e-tickets.

Una vez enviado el correo, la solicitud quedará formalmente asentada y el equipo de soporte procesará la anulación de las entradas, acreditando el dinero en la cuenta o resumen de tarjeta correspondiente en los plazos habituales de la entidad bancaria.