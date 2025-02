Lara 91K presentó su nueva canción "Cuando cae la nite"

En esta colaboración ambas le aportan sus estilos, es una canción del género urbano que contiene sonidos alternativos, R&B, con una mezcla de trap, géneros característicos de Lara y Juicy BAE.

Lara 91K tiene una conexión artística muy fuerte con la escena española y lo demuestra en cada viaje que hace al país.

“Soy absolutamente curiosa sobre lo que está pasando en España a nivel musical y me gusta mucho cada viaje en el que puedo conocer un poco más a algunos personajes clave de la escena alternativa. Siempre me voy inspirada. He hecho varias cosas que se empezaron a ver desde Kulo Tenassi y que marcan un poco el rumbo de todo lo que se viene”, compartió.

Embed - LARA 91K, Juicy BAE - cuando cae la nite (Video Oficial)

Durante su última visita, Lara se presentó en Plaza Callao y vivió un momento especial con su público: “Fue hermoso tocar allá, ¡el público muy guay! Sobre todo en Plaza Callao, fue increíble verlos cantar los temas y, aparte, poder hablar después con algunos que contaban que hacía rato esperaban que fuera para allá. Algunos fieles desde Coral Casino.”

En 2024 también lanzó su álbum "100PRE YORO", ya está disponible e incluye colaboraciones con grandes artistas como Julieta Venegas, Álvaro Díaz, Dano y Javiera Mena, quienes suman su toque personal a un proyecto que se destaca por su frescura, autenticidad y capacidad para conectar con su público.

Presentó en vivo el álbum en el Complejo C Art Media, donde llevó al público a un viaje emocional y sonoro. Con su estilo inconfundible que mezcla sonidos urbanos y letras profundas, Lara vivió una experiencia única junto al público.