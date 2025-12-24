Netflix: la película de Tarantino protagonizada por Brad Pitt sobre la Segunda Guerra Mundial
Estrenada en 2009 y con una duración que supera las dos horas, esta producción norteamericana recibió grandes premios. Los detalles en la nota.
En medio del desfile de diferentes films en las plataformas de streaming, algunas películas mantienen su éxito a pesar del paso del tiempo, captando la atención de los espectadores por completo. Por este motivo, plataformas como Netflix o HBO deciden incluirlas en sus catálogos para atrapar a los usuarios.
"Bastardos sin gloria" es un claro ejemplo. Esta producción norteamericana, estrenada en 2009 y dirigida por Quentin Tarantino, sigue vigente en el mundo del cine gracias a su narrativa que combina acción, drama y comedia negra.
Con una duración que ronda las dos horas y media, esta película marcó un antes y después en la pantalla grande, ya que se adjudicó el Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el premio en Cannes al Mejor Actor de Reparto por la actuación de Christoph Waltz, uno de los protagonistas junto a Brad Pitt.
De qué trata "Bastardos Sin Gloria"
La historia se desarrolla en pleno conflicto bélico mundial y sigue dos caminos que avanzan en paralelo hasta chocar de manera explosiva. Por un lado, un grupo especial de combatientes estadounidenses de origen judío desembarca en territorio europeo con una estrategia clara: atacar al régimen nazi desde el miedo y la violencia.
Por otro, en la Francia ocupada, una joven logra escapar del exterminio de su familia y, con el paso del tiempo, construye una nueva vida bajo un nombre falso, ocultando un plan de revancha cuidadosamente elaborado. El destino hace que ambas historias, marcadas por el dolor, la resistencia y la sed de justicia, terminen cruzándose en un mismo escenario.
Reparto de "Bastardos Sin Gloria"
- Brad Pitt como LT. Aldo Raine
- Mélanie Laurent como Shosanna
- Christoph Waltz como COL. Hans Landa
- Eli Roth como SGT. Donny Donowitz
- Michael Fassbender como LT. Archie Hicox
- Diane Kruger como Bridget von Hammersmark
- Daniel Brühl como Fredrick Zoller
Tráiler de "Bastardos Sin Gloria"
