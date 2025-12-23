Netflix: la miniserie de pocos capítulos con una historia escalofriante, para ver de un tirón

En su búsqueda de respuestas, Kyle se une a una joven guardabosques, con quien forma una dupla tan inesperada como necesaria. Juntos avanzan en una investigación que no solo pone en riesgo sus carreras, sino también sus vidas, en un entorno tan imponente como peligroso.

La serie de Netflix combina suspenso, drama psicológico y misterio, logrando que cada episodio deje al espectador con más preguntas que respuestas. Nada es lineal y cada giro narrativo aporta una nueva capa de tensión a una historia que no da respiro.

Reparto de "Indomable"

Eric Bana (Kyle Turner)

Sam Neill (Paul Souter)

Wilson Bethel (Shane Maguire)

Lily Santiago (Naya Vásquez)

Rosemarie DeWitt (Jill Bodwin)

Trailer de "Indomable"