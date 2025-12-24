Netflix: la serie con la historia de una madre con un pasado muy complicado

Reparto de "¿De qué huimos, mamá?"

La serie cuenta con un elenco sólido que potencia la intensidad de la historia:

Melisa Sözem

Eylül Tumbar

Musa Uzunlar

Baak Dasman

Birand Tunca

Alper Cankaya

Hakan Emre Ünal

Meriç Rakalar

Las actuaciones, especialmente la dupla protagonista, son uno de los puntos más destacados y explican gran parte del éxito que la producción está teniendo en Netflix.

Trailer de "¿De qué huimos, mamá?"