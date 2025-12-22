Netflix: la película polaca que es un thriller oscuro en la que un policía retirado debe resolver un caso
Con un caso brutal, múltiples víctimas y una carrera contrarreloj, esta película polaca se convirtió en una de las propuestas más intensas para los amantes del suspenso
Netflix sigue apostando fuerte por las producciones europeas, y en este caso suma una historia cruda, oscura y atrapante que gira en torno a un violento asalto bancario. Con un relato directo y sin concesiones, esta película pone el foco en la investigación, el pasado del protagonista y las consecuencias de un crimen que sacudió a toda una ciudad.
Entre policías desplazados, ladrones despiadados y un caso que exige respuestas inmediatas, la tensión se mantiene constante durante casi dos horas, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan drama policial puro.
De qué trata "El atraco"
La película tiene como protagonista a Tadeusz Gadacz, un policía interpretado por Olaf Lubaszenko que fue apartado de las fuerzas especiales tras un episodio de su pasado. Cuando un violento atraco a un banco termina con el asesinato brutal de tres cajeros, Gadacz recibe una oportunidad única: regresar al servicio activo con una sola misión.
El objetivo es claro y urgente: atrapar a la banda responsable del asalto y resolver un caso que quedó expuesto ante los ojos de toda la sociedad. A medida que avanza la investigación, el protagonista deberá enfrentarse no solo a criminales peligrosos, sino también a sus propios límites, errores y fantasmas personales.
Netflix construye así un thriller policial tenso, con una narrativa fría y realista, donde cada pista cuenta y el margen de error es mínimo.
Reparto de "El atraco"
-
Olaf Lubaszenko como Tadeusz Gadacz
Jedrzej Hycnar como Kacper Surmiak
Wiktoria Gorodeckja como Aleksandra Janicka
Magdalena Boczarska como la fiscal
ukasz Szczepanowski como Bartek Sawczuk
Stanisaw Linowski como Marek Nowak
Nel Kaczmarek como Monika
El elenco aporta solidez y realismo a una historia marcada por la violencia, la presión policial y las decisiones límite.
Tráiler de "El atraco"
