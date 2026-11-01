Fernanda Callejón aseguró que mataron a Diego Maradona: "Hubo una intención"

A días de haber recordado el 30 de octubre como la fecha de nacimiento de Diego Armando Maradona, su figura y el misterio en torno a su partida física volvieron a instalarse en el centro del debate mediático. En esta oportunidad, María Fernanda Callejón estuvo presente en el legendario programa de Mirtha Legrand —que en esta ocasión contó con la conducción de Juana Viale— y sorprendió a todos los comensales de la famosa mesaza con una tajante e impactante afirmación sobre el final del astro del fútbol.