Fernanda Callejón aseguró que mataron a Diego Maradona: "Hubo una intención"
Durante "La noche de Mirtha", con la conducción de Juana Viale, la mediática habló de la muerte del astro argentino. Los detalles.
A días de haber recordado el 30 de octubre como la fecha de nacimiento de Diego Armando Maradona, su figura y el misterio en torno a su partida física volvieron a instalarse en el centro del debate mediático. En esta oportunidad, María Fernanda Callejón estuvo presente en el legendario programa de Mirtha Legrand —que en esta ocasión contó con la conducción de Juana Viale— y sorprendió a todos los comensales de la famosa mesaza con una tajante e impactante afirmación sobre el final del astro del fútbol.
La actriz y mediática, quien supo mantener un vínculo muy cercano y de afecto con el exfutbolista a lo largo de los años, no dudó en dar su mirada sobre la causa judicial y los intereses económicos que rodearon los últimos días de vida del ídolo popular.
"Lo mataron y hubo un plan": la contundente afirmación de la actriz
Sin rodeos y dispuesta a profundizar en su postura, la invitada rompió el silencio en la mesa televisiva para expresar su indignación de manera categórica: “Yo voy a decir una opinión personal, además que fui amiga de Diego, que soy amiga de Diego”, comenzó manifestando frente a las cámaras.
En esa misma línea, la entrevistada dio un paso más allá y deslizó una oscura sospecha detrás del trágico desenlace de la vida del astro: “No me cabe la menor duda que lo mataron y que hubo un plan. No había nada más que venda más a nivel merchandasing, todo, que Diego muerto mi amor”. Acto seguido, la artista reforzó su postura al sentenciar que “siempre Diego valió más la pena muerto que vivo”.
Al momento de referirse a la magnitud internacional de la figura del astro futbolístico y a los posibles motivos que desencadenaron su triste partida, la mediática remarcó el valor incalculable de su nombre en el mercado global: “Un hombre que, bueno... qué vamos a decir del número 1 del mundo, para mi uno de los deportistas, más allá independientemente de lo personal”.
Para cerrar su fuerte descargo al aire ante la atenta mirada de Juana Viale y los demás invitados, Callejón apuntó directamente hacia la codicia por los derechos comerciales del histórico Diez: “Pero en este caso sí creo que hubo una gran movida para quedarse, ni nada más ni nada menos que con la marca”.
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