Mario Massaccesi habló sobre Paula Bernini y lanzó una frase tajante: "Dedicate a otra cosa"
Tras rumores de tensión en la conducción, el periodista aseguró que no hay pleito entre ambos y defendió los cruces en vivo. Mirá.
Las versiones sobre un supuesto cortocircuito entre Mario Massaccesi y Paula Bernini volvieron a instalarse luego de algunos cruces que ambos protagonizaron en vivo. La situación despertó rumores de tensión en la dupla que conduce "Tempraneros" en el canal de noticias TN, aunque el propio periodista salió a ponerle un freno a las especulaciones. “Conductores que no hablan de lo que pasa al aire, no son conductores. Dedicate a otra cosa”, disparó en tono tajante.
Massaccesi buscó quitar dramatismo y aseguró que lo que ocurre forma parte de la dinámica propia de un programa en vivo: “No nos peleamos, estamos bien, no pasa nada y pasa de todo porque es un programa en vivo, somos así y cada uno tiene sus características”. En ese sentido, reconoció que la diferencia de estilos es inevitable y, a la vez, enriquecedora. “Paula es chispita y yo soy la calma, es como tirar una piedra en un agua calma, genera siempre revuelo”, graficó.
Lejos de hablar de enemistad, el conductor remarcó que lo une a Bernini un lazo de larga data: “Con Paula nos conocemos desde hace 25 años, somos amigos, nos miramos y nos entendemos. El ingrediente nuevo es que Paula es co-conductora y se adapta a un cambio que es pasar de la calle al piso”. En ese marco, destacó que lo que para algunos televidentes puede sonar como fricción, en realidad refleja la transición lógica de la periodista desde la crónica en exteriores hacia el estudio.
El propio Masaccesi reveló que el tema ya fue motivo de charlas internas entre ellos y hasta de bromas con sus compañeros de producción. “Esta semana hablamos mucho y nos cargaban por esa situación que pasó y va a seguir pasando. Ella es de una manera y yo soy de otra”, explicó.
Al mismo tiempo, dejó un mensaje claro a quienes buscan instalar diferencias irreconciliables: “Quienes quieren tener la razón de todo, creen que las cosas son como uno dice y no aceptan que el otro es distinto, dedicate a otra cosa”.
