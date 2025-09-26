Mario Massaccesi habló sobre Paula Bernini y lanzó una frase tajante: "Dedicate a otra cosa"

Massaccesi buscó quitar dramatismo y aseguró que lo que ocurre forma parte de la dinámica propia de un programa en vivo: “No nos peleamos, estamos bien, no pasa nada y pasa de todo porque es un programa en vivo, somos así y cada uno tiene sus características”. En ese sentido, reconoció que la diferencia de estilos es inevitable y, a la vez, enriquecedora. “Paula es chispita y yo soy la calma, es como tirar una piedra en un agua calma, genera siempre revuelo”, graficó.