Las mejores fotos y videos del show de Bandana en el Gran Rex: un éxito detrás de otro

El ambiente dentro de la mítica sala porteña fue de pura euforia. Seguidores de todas las edades, especialmente aquellos que crecieron viéndolas nacer en la televisión, corearon cada hit de principio a fin, creando una atmósfera de comunión que solo los grandes hitos de la música nacional pueden lograr.

La exitosa respuesta del público deja en claro que el sello de las Popstars ha logrado trascender la barrera del tiempo, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular argentina. El cierre de esta primera fecha arrojó un saldo sumamente positivo, dejando la vara alta para lo que vendrá.

Sin embargo, la fiesta no termina aquí. Tras el éxito rotundo del viernes, Bandana se prepara para su segunda función este sábado en el mismo escenario del Gran Rex, donde se espera que la mística pop vuelva a adueñarse de la noche porteña. El cuarto de siglo de la banda ha comenzado con la fuerza de un fenómeno que parece no tener techo.