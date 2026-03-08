Las mejores fotos y videos del show de Bandana en el Gran Rex: un éxito detrás de otro
En el aniversario de la banda, las cantante se reunieron sobre el escenario y emocionaron a miles de fans con sus mejores hits. Los detalles.
La nostalgia se apoderó de la calle Corrientes este viernes por la noche, cuando el Teatro Gran Rex abrió sus puertas para recibir el esperado retorno de Bandana. A dos décadas y media de aquel estallido cultural que redefinió el pop en Argentina, la agrupación surgida del reality Popstars en 2001 demostró que su magnetismo no solo permanece intacto, sino que ha sabido madurar junto a su fiel audiencia.
Con una convocatoria que agotó las localidades en tiempo récord, la banda revalidó su estatus como un fenómeno inoxidable. La primera de sus funciones programadas se transformó en una verdadera celebración de aniversario, marcando el inicio formal de los festejos por sus 25 años de trayectoria.
El escenario del Gran Rex fue testigo del reencuentro de Virginia Da Cunha, Lowrdez Fernández, Lissa Vera y Valeria Gastaldi. Bajo una puesta en escena de estándar internacional, las artistas desplegaron un espectáculo que equilibró perfectamente la esencia de sus comienzos con una propuesta visual y sonora adaptada a la actualidad.
El despliegue no fue solo una recorrida por el pasado; el grupo presentó versiones actualizadas de sus canciones más emblemáticas, permitiendo que los clásicos que marcaron a la generación del 2000 sonaran con la potencia de los tiempos que corren. La energía en el escenario confirmó que la química entre las integrantes sigue siendo el motor principal de este proyecto que, tras más de dos décadas, continúa convocando multitudes.
El ambiente dentro de la mítica sala porteña fue de pura euforia. Seguidores de todas las edades, especialmente aquellos que crecieron viéndolas nacer en la televisión, corearon cada hit de principio a fin, creando una atmósfera de comunión que solo los grandes hitos de la música nacional pueden lograr.
La exitosa respuesta del público deja en claro que el sello de las Popstars ha logrado trascender la barrera del tiempo, convirtiéndose en un ícono de la cultura popular argentina. El cierre de esta primera fecha arrojó un saldo sumamente positivo, dejando la vara alta para lo que vendrá.
Sin embargo, la fiesta no termina aquí. Tras el éxito rotundo del viernes, Bandana se prepara para su segunda función este sábado en el mismo escenario del Gran Rex, donde se espera que la mística pop vuelva a adueñarse de la noche porteña. El cuarto de siglo de la banda ha comenzado con la fuerza de un fenómeno que parece no tener techo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario